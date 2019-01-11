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Пацанские игры: парень остался прикованным к постели, после того как обменял почку на айфон

11.01.2019 21:57 — Разное | Партизан  
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Когда парень из Китая по фамилии Ван в 2011 году решился на операцию, ему было всего 17 лет. Теперь ему 25 и он инвалид.


Фото: twitter/GhSplash

Когда парень из Китая по фамилии Ван в 2011 году решился на операцию, ему было всего 17 лет. Теперь ему 25 и он инвалид, пишет Лайф.ру..
В школьные годы парень, как и многие подростки, хотел быть модным и надеялся похвастаться перед сверстниками. Он нашёл посредников на одном из китайских сайтов, которые обещали помочь ему осуществить мечту, ценой которой стала одна почка.

В итоге парень отправился на подпольную операцию, где два хирурга удалили орган, и получил 22 тыс. юаней (около 217 тыс. руб. по текущему курсу). Подросток сразу же купил себе заветные iPhone 4 и iPad 2, и только потом вернулся домой.

Но наслаждаться покупкой Вану пришлось недолго, пишет Daily Mail. Его здоровье резко ухудшилось, вторая почка дала сбой, и у китайца диагностировали почечную недостаточность. В итоге парень остался инвалидом. Теперь он прикован к постели, нуждается в постоянном уходе и регулярном гемодиализе. Вану пришлось распрощаться с нормальной жизнью и существовать на пособия.

В своё время история просто потрясла страну, и жители стали называть айфоны в Сети аппаратами по добыче почек. Когда парень признался родителям, как он получил новые девайсы, они обратились в полицию. Посредники и врачи, которые делали китайцу операцию, получили тюремные сроки. И хотя семье Вана выплатили компенсацию в размере 1,47 млн юаней (около 15 млн руб.), полноценную жизнь ему уже никто не вернёт.


 
 
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Когда парень из Китая по фамилии Ван в 2011 году решился на операцию, ему было всего 17 лет. Теперь ему 25 и он инвалид.
 
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