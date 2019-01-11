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Получена первая в истории фотография черной дыры

11.01.2019 21:50 — Разное | Партизан  
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Астрономы, пытающиеся получить первую в истории фотографию горизонта событий массивной черной дыры в центре Млечного Пути, заявили, что они получили очень качественные данные с высоким разрешением.

Изображение: M. Weiss / CXC / NASA

Это позволит увидеть «тень» черной дыры, если она действительно существует. Об этом сообщает издание The Guardian.

Ученые использовали глобальную сеть телескопов, названную Event Horizon Telescope, для изучения сверхмассивной черной дыры, располагающейся в созвездии Стрельца на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли. Объект обозначается как Стрелец A* и находится в центре Млечного Пути. Поскольку черную дыру невозможно увидеть из-за того, что она не излучает свет, а вращающийся вокруг нее диск вещества неотличим от такового у нейтронных звезд, исследователи надеются, что им удастся запечатлеть «тень» черной дыры — темную область на фоне видимого излучения, соответствующую горизонту событий.

Пока исследователи не могут сказать, действительно ли они смогли получить снимок горизонта событий Стрельца А* или другой изучаемой гигантской черной дыры — М87. Ожидается, что результаты будут обнародованы весной 2019 года. В настоящее время исследователи завершают обработку полученных данных.

В Event Horizon Telescope входят восемь обсерваторий, которые, по словам астронома Майкла Бремера (Michael Bremer), все вместе действуют как один телескоп диаметром 10 тысяч километров. Это позволяет значительно увеличить разрешение получаемых снимков и уровень их детализации.


 
 
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Астрономы, пытающиеся получить первую в истории фотографию горизонта событий массивной черной дыры в центре Млечного Пути, заявили, что они получили очень...
 
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