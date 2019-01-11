Николай Лукашенко привёз подарки в дом-интернат для престарелых и инвалидов

Они устроили концерт и оставили подарки. Как информирует телеканал СТВ, из хозяйства Александра Лукашенко были переданы мёд, две козы — Вера и Дуся, а также полторы тонны картошки в мешках, похожих на те, что недавно получил Владимир Путин.