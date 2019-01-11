Цитата: «Макей провалил восточный вектор, а ему – орден»

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«Это прямой сигнал Западу о готовности Минска к дальнейшему сотрудничеству». Так охарактеризовал решение отменить ограничения на работу американских дипломатов в Беларуси председатель Верховного Совета 12 созыва Мечислав Гриб.





- Было бы очень разумно после такого сигнала делать реальные шаги по нормализации отношений с США. Воевать с Америкой себе дороже. С Америкой нужно дружить, налаживать двусторонние взаимовыгодные отношения. И это возможно, - считает Мечислав Гриб. – Возможно, это решение станет действительно шагом навстречу Западу, но нельзя исключать, что это очередной блеф, адресованный России.









Эксперт не считает случайностью, что официальный Минск принял такое решение в разгар конфликта с Россией:

- И награждение орденом Отечества 3 степени министра иностранных дел Владимира Макея – звенья одной цепи. Макея называют «западником», его награждают орденом, а внешняя политика на востоке провалилась.



