Александр Глеб продолжит играть в БАТЭ

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«У меня были предложения, но я принял решение переподписать контракт с БАТЭ. Поэтому продолжу свою карьеру, по сути, в родном клубе.





В дальнейшем у меня есть желание получить тренерскую лицензию. Планирую учиться на тренера параллельно с карьерой футболиста. Скорее всего, тренерские курсы начну в Москве.





Если получится выйти на поле „Эмирейтс“ против „Арсенала“, то у меня будут особые чувства. Все-таки „Арсенал“ у меня в сердце. Жду встречи с лондонским „Арсеналом“ в Лиге Европы», — сказал Глеб.





БАТЭ 14 февраля сыграет с лондонским «Арсеналом» на «Борисов-Арене». А ответный матч стадии 1/16 финала турнира пройдет 21 февраля в Лондоне.





Подписывая контракт с «желто-синими» в прошлом году Глеб говорил, что в конце 2018 года завершит карьеру. Также игрок отмечал, что интерес в сотрудничестве со стороны тогдашнего тренера команды Олега Дулуба стал основной причиной его решения вернуться в команду.





Летом 2017 года Александр рассказал о том, как на любых условиях просился в БАТЭ после жеребьевки Лиги Европы, чтобы красиво завершить карьеру матчем против лондонского «Арсенала», но неожиданно получил отказ.









В мае 2017 года Александр Глеб защитил дипломную работу в Академии управления при президенте. А в октябре футболист дебютировал на российском телеканале «Матч ТВ» в качестве эксперта. Он был приглашен в программу «Тотальный футбол».





Напомним, что в 2018 году Александр Глеб вызывался в сборную Беларуси по футболу на решающие матчи Лиги Наций против Люксембурга и Сан-Марино.





Александр Глеб играл за «Штутгарт», лондонский «Арсенал», «Барселону», «Бирмингем», «Вольфсбург», «Крылья Советов», «Коньяспор» и «Генчлербирлиги».



