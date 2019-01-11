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Александр Глеб продолжит играть в БАТЭ

11.01.2019 21:16 — Разное | Партизан  
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37-летний полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси Александр Глеб подписал новый контракт с борисовским клубом. Об этом он рассказал корреспонденту Sport24.ru Арарату Мамбреяну.


Фото: Reuters
«У меня были предложения, но я принял решение переподписать контракт с БАТЭ. Поэтому продолжу свою карьеру, по сути, в родном клубе.

В дальнейшем у меня есть желание получить тренерскую лицензию. Планирую учиться на тренера параллельно с карьерой футболиста. Скорее всего, тренерские курсы начну в Москве.

Если получится выйти на поле „Эмирейтс“ против „Арсенала“, то у меня будут особые чувства. Все-таки „Арсенал“ у меня в сердце. Жду встречи с лондонским „Арсеналом“ в Лиге Европы», — сказал Глеб.

БАТЭ 14 февраля сыграет с лондонским «Арсеналом» на «Борисов-Арене». А ответный матч стадии 1/16 финала турнира пройдет 21 февраля в Лондоне.

Подписывая контракт с «желто-синими» в прошлом году Глеб говорил, что в конце 2018 года завершит карьеру. Также игрок отмечал, что интерес в сотрудничестве со стороны тогдашнего тренера команды Олега Дулуба стал основной причиной его решения вернуться в команду.

Летом 2017 года Александр рассказал о том, как на любых условиях просился в БАТЭ после жеребьевки Лиги Европы, чтобы красиво завершить карьеру матчем против лондонского «Арсенала», но неожиданно получил отказ.


В мае 2017 года Александр Глеб защитил дипломную работу в Академии управления при президенте. А в октябре футболист дебютировал на российском телеканале «Матч ТВ» в качестве эксперта. Он был приглашен в программу «Тотальный футбол».

Напомним, что в 2018 году Александр Глеб вызывался в сборную Беларуси по футболу на решающие матчи Лиги Наций против Люксембурга и Сан-Марино.

Александр Глеб играл за «Штутгарт», лондонский «Арсенал», «Барселону», «Бирмингем», «Вольфсбург», «Крылья Советов», «Коньяспор» и «Генчлербирлиги».


 
 
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37-летний полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси Александр Глеб подписал новый контракт с борисовским клубом. Об этом он рассказал корреспонденту Sport24.ru Арарату...
 
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