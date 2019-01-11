Хоккеисты «Гомеля» разгромно проиграли на старте суперфинальной стадии Континентального кубка

Хоккеисты «Гомеля» с разгромного поражения стартовали в суперфинальной стадии Континентального кубка, которую принимает британский Белфаст.



SSE Arena Belfast. Фото: Уильям Черри, iihf.com

11 января в стартовом поединке гомельчане проиграли хозяевам турнира «Белфасту».

«Белфаст» — «Гомель» — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0).

11 января. SSE Arena Belfast.

Шайбы: 1:0 — Рузерфорд (Леонард, Роач, 17.54), 2:0 — Дуайер (Роач, Леонард, 21.58), 3:0 — Мерфи (Рузерфорд, Вандермир, 44.02, в большинстве), 4:0 — Шилдс (Мерфи, Вандермир, 50.20), 5:0 — Хиггинс (Дуайер, Джофер, 57.41, в большинстве).

Броски: 36−13 (15−4, 12−6, 9−3).

Штраф: 6−10.

Вратари: Бескорованы (100% отраженных бросков) — Бобарико (88,57% отраженных бросков).

Неплохо стартовавший в нынешнем сезоне «Гомель» нынче испытывает финансовые проблемы, из-за которых команду покинуло несколько ведущих игроков. Как заявил наставник минской «Юности» Михаил Захаров, покупка лучшего бомбардира южан Александра Жидких помогла «Гомелю» обеспечить перелет в Белфаст, иначе в Северную Ирландию пришлось бы добираться на автобусе.

Массовый исход хоккеистов сильно отразился на результатах выступления в белорусской экстралиге, поэтому наивно было ожидать прорыва и в еврокубке.

Тем не менее, тренерский штаб гомельчан попытался подвести команду к суперфинальному раунду Континентального кубка, сделав упор на работу над функциональной подготовкой. Правда, за считанные дни до старта в Белфасте игроки признавались, что все еще не отошли от нагрузок.

Похоже, желаемые кондиции «Гомель» так и не обрел, поскольку без шансов «сгорел» в стартовом матче против хозяев, которые почти в три раза превзошли белорусов по числу бросков в створ ворот и добились крупной победы.

В другом матче первого дня суперфинальной стадии Континентального кубка казахстанский «Арлан» из Кокшетау взял верх над польским Катовице — 4:2.

12 января

«Арлан» (Казахстан) — «Гомель» (Беларусь) (начало в 18.00 по белорусскому времени).

«Белфаст» (Великобритания) — «Катовице» (Польша) (22.00).

13 января

«Гомель» — «Катовице» (16.00).

«Арлан» — «Белфаст» (20.00).

Квалификация Континентального кубка состояла из трех этапов, «Гомель» стартовал с 3-го отборочного раунда, успешно преодолев его в середине ноября во французском Лионе, куда команда добиралась на автобусе.

Всего в нынешнем сезоне в квалификации приняли участие 17 клубов.

Великобритания впервые принимает суперфинал Континентального кубка. К слову, в 2017 году обладателем трофея был британский клуб — «Ноттингем».

А Белфаст в ноябре принимал одну из отборочных групп 3-го раунда нынешнего Континентального кубка.

Победитель Континентального кубка получит пропуск в Лигу чемпионов.

«Гомель» уже принимал участие в розыгрыше Континентального кубка. В сезоне-2003/2004 гомельчане были хозяевами суперфинала и заняли 2-е место. В последующие годы белорусские клубы четырежды побеждали в этом соревновании: минская «Юность» — в 2007, 2011 и 2018 годах, гродненский «Неман» — в 2015 году.

Кроме того, в 2010 и 2012 годах второе место занимала минская «Юность», а в 2013-м вторым стал жлобинский «Металлург».

Континентальный кубок разыгрывается с сезона-1997/1998, в турнире побеждали 16 клубов: словацкий «Кошице» (в 1998 году), швейцарская «Амбри-Пиотта» (1999, 2000), швейцарский «Цюрих» (2001, 2002), финский «Йокерит» (2003), словацкий «Слован» (2004), словацкий «Зволен» (2005), российская «Лада» (2006), белорусская «Юность» (2007, 2011, 2018), российский «Ак Барс» (2008), словацкий «Мартин» (2009), австрийский «Ред Булл» (2010), французский «Руан» (2012, 2016), украинский «Донбасс» (2013), норвежский «Ставангер» (2014), белорусский «Неман» (2015), британский «Ноттингем» (2017).