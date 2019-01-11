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Посмотрите, как выглядит новый Брестский автовокзал изнутри

12.01.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Новый автовокзал строится в областном центре. И если внешний вид здания уже доступен жителям и гостям города, то к внутреннему доступ пока имеют лишь строители.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62460.php

Посмотрите, как выглядит новый Брестский автовокзал изнутри

Исключение сделали для съемочной группы ТРК "Брест":

 
 
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Новый автовокзал строится в областном центре. И если внешний вид здания уже доступен жителям и гостям города, то к внутреннему доступ пока имеют лишь строители. ...
 
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