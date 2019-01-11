Лукашенко в канун старого Нового года рассказал, каким будет для Беларуси 2019-й

Президентский прием по случаю предстоящего старого Нового года состоялся в Минске. Александр Лукашенко подвел итоги 2018 года и рассказал о том, каким будет для страны 2019-й. После глава государства вручил награды. Корреспондент «МИР 24» Алексей Адашкин узнал о приеме подробно.



Президентский прием в канун старого Нового года в Беларуси – уже традиция. В зале собрались министры, журналисты, деятели искусства. Установилась дружеская атмосфера: здесь обменивались теплыми поздравлениями и подводили итоги года.



«Год будет разным для всех: для кого-то легким, для кого-то тяжелым. Но смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019-й, но и 2020 год будет непростым. Это непростые годы, потому что, скажу откровенно: в эти два года нас будут очень сильно «пробовать на зуб», на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим. И нам надо быть готовыми ответить на этот вопрос. Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ», – заявил президент Беларуси.



В ходе приема Александр Лукашенко вручил гостям праздника государственные награды. Орденом Отечества третьей степени был отмечен министр иностранных дел страны Владимир Макей .



Медаль Франциска Скорины получил певец Руслан Алехно, известный и за пределами Беларуси. В числе награжденных была и гимнастка Екатерина Галкина – призер чемпионатов мира и Европы. За высокий профессионализм президент отметил и несколько представителей СМИ. Среди них —тележурналист Национальной государственной телерадиокомпании Наталья Голуб.



«Здесь собрались люди, которых объединяет одно великое качество – неравнодушие. Вы искренне болеете за свое дело, вкладываете в него душу, щедро делитесь накопленным опытом, своим талантом. Вдвойне отрадно, что среди нас здесь много молодых – тех, кому строить, беречь, представлять на международной арене нашу родину завтра», – сказал Лукашенко.



После короткой официальной части проходило общение «без галстуков». Этот президентский прием завершает череду рождественских и новогодних праздников в Беларуси.

Стоит отметить, что большинство белорусов поддерживает традицию и отмечает Новый год и по старому стилю.