12 января. События и люди

ПРИМЕТЫ:

Онисья Порезуха. Крестьяне резали свиней и гусей и по печени и селезёнке судили о характере зимы. Если селезёнка была ровной и гладкой, то ожидали суровую зиму. Вечером нужно особенно оберегаться от нечистой силы.

РОДИЛИСЬ:

1628 Шарль ПЕРРО, французский писатель-сказочник. Юрист по образованию.

1746 Иоганн Генрих ПЕСТАЛОЦЦИ, швейцарский педагог, создавший систему начального образования.

1876 Джек ЛОНДОН (Джон Гриффит ЧЕЙНИ), американский писатель. Он никогда не видел своего отца, а тот так и не признал своего отцовства. Способность писать каждое утро тысячу слов Джек приобрёл благодаря школьному наказанию, когда за отказ петь хором директор освободил его от пения, но взамен заставил писать сочинения каждый раз, когда другие поют.

1936 Ояр Раймонд Вольдемарович ПАУЛС, латвийский композитор. Родился в семье стеклодува. В 1999 году баллотировался на пост президента Латвии, но проиграл выборы. У него дочь и две внучки.

1941 Владимир Георгиевич МУЛЯВИН, основатель и руководитель белорусского ансамбля «Песняры». Родился в Екатеринбурге в рабочей семье. Умер в 2003 году после восьмимесячного нахождения в госпитале из-за автокатастрофы.

1949 Харуки МУРАКАМИ, японский писатель. У него коллекция из 40 тыс. (!) джазовых пластинок.

1950 Михаил Никифорович ВЕРГЕЕНКО, белорусский футболист и тренер.

1956 Николай Иванович НОСКОВ, российский певец. Профессионального музыкального образования не имеет. Сам научился играть на гитаре, на фортепиано, на барабанах и на трубе. В декабре 2018 года перенёс инсульт.

1962 Сергей Юрьевич МИНАЕВ, российский певец и телеведущий.

1967 Рената Муратовна ЛИТВИНОВА (ВЕРГАЗОВА), российская актриса и режиссёр. Её назвали в честь родного татарского дяди Рината. У неё дочь Ульяна (2001 г.р.) от второго брака.

1971 Алёна Александровна ХМЕЛЬНИЦКАЯ, российская актриса.

1985 Артём Владимирович МИЛЕВСКИЙ, белорусский и украинский футболист.

1990 Сергей Александрович КАРЯКИН, российский шахматист. В возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории.

СОБЫТИЯ:

1591 Минск получил официально утверждённый герб с изображением Девы Марии.

1722 ПЁТР I учредил новый государственный орган - прокуратуру. Первым генеральным прокурором России стал Павел Иванович ЯГУЖИНСКИЙ.

1910 Юная пара из Китая стала самыми молодыми родителями в истории - отцу было 9 лет, а матери - 8.

1913 Иосиф ДЖУГАШВИЛИ впервые подписался псевдонимом СТАЛИН.

1944 В зоопарке Сан-Диего (США) умерла самая тяжёлая в мире горилла по имени НЬЯГИ (вес - 310 кг, рост - 172 см, объём груди - 198 см).

1967 В США впервые в мире был крионирован (заморожен после смерти) человек - профессор психологии Джеймс БЕДФОРД.

1970 Начинающий актёр Сильвестр СТАЛЛОНЕ подписал свой первый контракт (на участие в порнографическом фильме «Вечеринка»).

1976 Умерла Агата КРИСТИ, английская писательница - «королева детектива».

2001 Из Манхэттена в Аризону была отправлена самая дорогая в мире посылка. В ней находилась шведская трёхшиллинговая марка 1857 года, за которую её владелец выложил $2,3 млн Её уникальность в том, что, вместо привычного жёлтого она покрашена в зелёный цвет. Отправка бандероли обошлась в $1.736 и 75 центов.

2010 На Гаити произошло землетрясение, в результате которого погибли более 222 тыс. и пострадали более 2 млн человек.