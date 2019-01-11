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Ивашко проиграл в финале турнира в Канберре

12.01.2019 07:15 — Разное | Tut.by  
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Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко проиграл в финале турнира ATP Challenger в австралийской Канберре с призовым фондом 54 160 долларов.


Илья Ивашко. Фото: tennis.by

В решающем поединке 24-летний Илья Ивашко (№ 94 ATP) уступил титул 21-летнему Хуберту Гуркачу (№ 88 ATP) из Польши, который имел 2-й номер посева на турнире — 4:6, 6:4, 2:6.

В начале января белорус встречался с Гуркачем в первом круге турнира в индийском городе Пуна, но тогда Илья взял верх в трех сетах — 6:7 (9:11), 6:2, 6:3.

На пути к финалу в Канберре посеянный на турнире под 4-м номером Илья Ивашко победил австралийца Джеймса Фроули (без рейтинга) — 4:6, 6:1, 7:6 (7:4), Марсело Томаса Барриоса Веру (№ 333 ATP) из Чили — 6:1, 6:2, Эллиотта Бенчетри (№ 271 ATP) из Франции — 6:0, 6:4, аргентинца Ренцо Оливо (№ 331 ATP) — 6:1, 6:3.

Вскоре Илья Ивашко (№ 94 ATP) выступит в основной сетке мужского одиночного разряда Australian Open. Его соперником в первом круге станет Малик Джазири из Туниса (№ 42 ATP).

Соревнования основной сетки Australian Open пройдут в Мельбурне 14−27 января.

 
 
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Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко проиграл в финале турнира ATP Challenger в австралийской Канберре с призовым фондом 54 160 долларов.
 
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