Мой (не)бюджетный участок: «Хотели дачу с барбекю, но родилась дочка-аллергик и занялись огородом»

«Когда лет 10 назад мы с мужем стали обладателями большого участка (почти 20 соток) в 30 км от Минска, в мечтах были дом, банька, зона барбекю, гамак, бассейн в летнее время, газон и цветы. Ну, несколько садовых деревьев и кустов. Но точно никаких огородов!», — вспоминает минчанка Ольга. О том, как все сложилось на самом деле, она рассказала в своей истории в рамках конкурса «Мой (не)бюджетный участок» .



Фото автора конкурсной истории.

Напоминаем, что FINANCE.TUT.BY продолжает публиковать самые интересные рассказы читателей, а на следующей неделе, 17 января, мы объявим победителя конкурса.

— Но жизнь внесла свои коррективы: у нас родился ребенок-аллергик, — продолжает Ольга. — Дочка не может есть продукты, содержащие «химию». Больше всего трудностей возникло именно с овощами и фруктами, которые она очень любит и без которых никак нельзя. Постепенно мы поняли, что аллергическую реакцию дают не сами овощи, а что-то, что в них содержится. Так я столкнулась с неизбежностью стать огородником и садоводом. Конечно, речь могла идти только о природном (органическом) земледелии.

«Купили теплицу за 1000 рублей, урожай собираем с апреля по ноябрь»



Фото автора конкурсной истории.

С тех пор прошло 3 года. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Я изучила огромное количество информации о принципах природного земледелия, знакомилась с успехами опытных дачников, узнавала о достижениях современной науки в этой области и сама не заметила, как увлеклась. Так для меня работа на участке постепенно превратилась из вынужденной необходимости в любимое дело, в отдушину.

Оборудование. В конце первого сезона я поняла, что мне нужна теплица. Спасибо мужу, поддержал. Два года назад мы приобрели шестиметровую теплицу «Ботаник» с системой «краб», установили дополнительную форточку с автоматическим проветривателем (сама открывается и закрывается при изменении температуры в теплице).

Кроме того, приобрели несколько комплектов дуг с зажимами и спанбонд для укрытия растений от холодов и от вредителей, несколько наборов стаканчиков с выдвижным дном и пластиковые парнички для выращивания рассады, кое-какой инструмент.

Все эти покупки обошлись нам примерно в 1000 руб.

О покупке теплицы я не пожалела ни на минуту: урожай получаем с апреля по ноябрь. Ранней весной едим свой редис, укропчик, зеленый лук, салат; с 1 июня по 29 октября срывали огурчики, с июля до середины ноября снимали урожай томатов, перцев, баклажанов. Кроме того, весной в теплице ращу рассаду капусты и цветов, летом туда «заселяются» арбузы и дыни, осенью — зелень.



Фото автора конкурсной истории.

Семена. Опытным путем определила для себя сорта и гибриды основных культур, которые составляют надежную основу, гарантирующую урожай при любой погоде. Это семена гибридов голландского Bejo Zaden, швейцарского Syngenta, японского Sakata. Хороши семена и польских производителей. Семена дорогие, но всхожесть близка к 100% и урожай всегда отменный, так что в итоге получается выгоднее покупки дешевых семян. Но каждый год пробую вырастить и что-то необычное и интересное: томаты необычной формы или цвета, желтый арбуз, гигантскую фасоль, фиолетовую морковь и т.п. Расходы — около 50−60 рублей.

Саженцы. Большинство яблонь и вишен, растущих на участке, мы получили в подарок. Несколько купили на ярмарках. Покупали так же сливу, абрикос, грушу, голубику, саженцы смородины. Стоимость саженцев от 5 до 20 рублей. Но садовые культуры растут и радуют урожаем годы и даже десятилетия, поэтому сад — это точно выгодно.

Малина у нас только ремонтантная. Это просто чудо какое-то! Совершенно никаких хлопот (каждую осень срезаем полностью), а обильный урожай с июля до первых морозов. Саженцы покупали по 2,5 рубля, окупили себя в первый же год. К тому же ее легко размножать самостоятельно.



Фото автора конкурсной истории.

Клубника и земляника тоже балуют урожаем, ягодки по вкусу не сравнить с теми, что продают на рынке. Саженцами когда-то угостили соседки, дальше разводили сами. Несколько сортов вырастила сама из семян за 3 рубля, например, желтоплодную землянику, которую смело можно давать аллергикам.

«Грядки поместили в короба, не нужно перекапывать»

Грядки. Два года назад несколько грядок решила поместить в короба. Очень понравилось, так как такая грядка экономит время и силы, не требует перекопки (что и нужно при природном земледелии). Для коробов муж использовал остатки досок, которые использовались при строительстве дома, так что отдельных расходов не потребовалось. Проходы между грядками застилаем скошенной травой, этот прием не дает расти сорнякам и в то же время служит удобрением растениям на грядках. В следующем году планируем так обустроить все грядки.

Удобрения и средства для борьбы с вредителями и болезнями. Для профилактики болезней еще на стадии рассады я начинаю использовать биопрепараты на основе различных штаммов Bacillus subtilis (фитоспорин, алирин, гамаир) и грибной культуры Trichoderma harzianum (Глиокладин). Потом растворами этих препаратов обрабатываю почву и растения каждые 2 недели.

С вредителями борюсь тоже при помощи биопрепаратов (фитоверм, актофит, битоксибациллин), а так же золы, горчицы и табачной пыли, зеленого, дегтярного и хозяйственного мыла.



Фото автора конкурсной истории.

Для заправки грядок мы не используем навоз. Во-первых, в навозе огромное количество азота, который сложно правильно рассчитать (во всяком случае, неспециалисту), а, следовательно, нельзя говорить об экологичности урожая. Во-вторых, это источник семян сорняков, вредителей, а иногда и болезней, а этого добра у нас на участке и так предостаточно. Ну и в-третьих, стоит навоз дорого. Поэтому мы используем компост собственного приготовления, золу, в лунки перед посадкой добавляем немного биогумуса или сапропеля. Несколько раз за сезон поливаем грядки раствором биогумуса и гуммата калия, «зеленым» удобрением и удобрением на основе хлебных корок или дрожжей. Раз в сезон при необходимости подкармливаю некоторые растения микроэлементами в хелатной форме по листу. После сбора урожая все грядки засеваем сидератами (белая горчица, фацелия).

На подкормку и защиту уходит около 30−35 руб. за сезон.

Полив. Воду из водопровода для полива огорода мы практически не используем. На участке высоко расположены грунтовые воды, после зимы набираются полные колодцы. Этой воды хватает надолго. Используем и дождевую воду. С июля грядки поливаем редко, только огурцы и кабачки, иногда капусту. Весь сезон полива требуют только растения в теплице. Для сохранения влаги грядки мульчируем.

Расходы на проезд. А вот это очень сложно подсчитать, т.к. иногда мы ездим на участок и обратно несколько раз в неделю, иногда один. Прошлым летом жили там почти два месяца. Но в нашем случае я бы не стала учитывать эту статью расходов, поскольку мы редко ездим на дачу исключительно ради огорода. Мы очень любим это место и мчимся туда при любой возможности просто для того, чтобы отдохнуть от Минска. К тому же еще не окончено строительство, и приходится часто ездить туда и по этой причине.

«Последние два года в магазине покупаем только то, что у нас не растет: бананы, лимоны»



Фото автора конкурсной истории.

Урожай. Это самая приятная часть! Но оценить в денежном эквиваленте его очень сложно, так как последние два года летом и осенью мы покупаем только то, что не растет у нас: персики, нектарины, бананы и лимоны. Остальное все с грядки на стол приходит. Соответственно, в ценах на сезонные продукты я плохо ориентируюсь. И точный вес указать сложно, ведь урожай снимаем постепенно. Но могу сказать, что свеклой, морковью, луком, чесноком, тыквой, дайконом и фасолью мы обеспечиваем себя на год, вплоть до следующего сезона, еще и с родственниками делимся. Не покупаем свежие помидоры и перец до зимы, а маринованных и замороженных хватает до весны. Запасов кабачков и баклажанов хватает до апреля (до Нового года едим свежие, потом замороженные и консервированные). До весны хватает и замороженной цветной капусты, брокколи, стручковой фасоли, молодого картофеля (из этого готовим овощные смеси для тушения и жарки).

Мне кажется, что в финансовом плане мы не проиграли, тем более что правильнее наш урожай оценивать по стоимости фермерских продуктов, которые всегда заметно дороже тех, что продают на рынке. Но в нашем случае важно именно то, что овощи, ягоды и фрукты с нашего участка совершенно спокойно может есть наша дочь. А еще есть вещи, у которых нет цены: удовольствие от любимого дела и чувство удовлетворения и гордости за результат; восторг на лицах детей, когда они обнаруживают на грядке первую поспевшую клубнику, первый огурчик, яркую сочную морковку…

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