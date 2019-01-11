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Тест для читателей. Настоящие гонки или компьютерная симуляция?

12.01.2019 07:25 — Разное | Tut.by  
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Компьютерная графика в автосимуляторах дошла до такого уровня, что уже сложно отличить реальность от виртуального мира. Предлагаем фанатам компьютерных и настоящих гонок разобраться, где на картинках реальный мир, а где — виртуальный.

 
 
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Графика в компьютерных играх дошла до немыслимой реалистичности. Или еще нет? Предлагаем пройти тест и попытаться угадать, где компьютерная симуляция, а где -...
 
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