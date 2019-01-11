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Юбки и каблуки. Посмотрите, что предлагает носить мужчинам итальянский дизайнер
Бывший креативный директор Saint Laurent, один из главных смельчаков мира моды Стефано Пилати представил новую коллекцию своего бренда Random Identeties.
Коллекция, выдержанная в нейтральной черно-серо-бежевой гамме, называется Heart Warmers, а вещи, представленные в ней, подойдут как женщинам, так и мужчинам.
Дизайнер предлагает сломать гендерные стереотипы: в лукбуке коллекции мужчина-модель примеряет укороченные шорты, юбки и каблуки. Для тех, кто к ботильонам пока не готов, есть две новые модели обуви — ботинки на тракторной подошве и кроссовки, созданные вместе с китайской спортивной маркой Li Ning.
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Коллекция, выдержанная в нейтральной черно-серо-бежевой гамме, называется Heart Warmers, а вещи, представленные в ней, подойдут как женщинам, так и мужчинам
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