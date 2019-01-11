Юбки и каблуки. Посмотрите, что предлагает носить мужчинам итальянский дизайнер

Бывший креативный директор Saint Laurent, один из главных смельчаков мира моды Стефано Пилати представил новую коллекцию своего бренда Random Identeties. Об это рассказывает Vogue Russia.



Фото: Random Identities

Коллекция, выдержанная в нейтральной черно-серо-бежевой гамме, называется Heart Warmers, а вещи, представленные в ней, подойдут как женщинам, так и мужчинам.



Фото: Random Identities



Фото: Random Identities

Дизайнер предлагает сломать гендерные стереотипы: в лукбуке коллекции мужчина-модель примеряет укороченные шорты, юбки и каблуки. Для тех, кто к ботильонам пока не готов, есть две новые модели обуви — ботинки на тракторной подошве и кроссовки, созданные вместе с китайской спортивной маркой Li Ning.



Фото: Random Identities



Фото: Random Identities