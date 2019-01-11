|
Возрождение батлейки: в Минск съехались кукольные театры со всего мира
12.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске открылся Международный рождественский фестиваль батлейки. Народный театр
На сцене выступают профессиональные артисты и любители. Всего участвуют 15 коллективов из разных стран. В афише спектакли на любой вкус и возраст. Если пять столетий назад тематика батлейки была исключительно библейской, то позже появились постановки и на бытовые темы.
«Мы приехали из России. В России батлейка называется вертепом. У нас не совсем традиционный вертеп. Мы работаем не в ящике, а в чемодане. У нас не штоковые куклы, а штоковые марионетки. Наша история о добре и зле, как все в этой жизни», – рассказала художественный руководитель театра «Четыре угла» Евгения Тарасова.
Фестиваль завершится в воскресенье. Тогда же определят победителей. А затем артисты покажут свои спектакли в домах престарелых, интернатах и больницах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Народный театр кукол появился в стране в начале XVI века. На сцене выступают профессиональные артисты и любители. Всего участвуют 15 коллективов из разных стран.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)