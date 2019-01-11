Возрождение батлейки: в Минск съехались кукольные театры со всего мира

В Минске открылся Международный рождественский фестиваль батлейки. Народный театр кукол появился в стране в начале XVI века.

На сцене выступают профессиональные артисты и любители. Всего участвуют 15 коллективов из разных стран. В афише спектакли на любой вкус и возраст. Если пять столетий назад тематика батлейки была исключительно библейской, то позже появились постановки и на бытовые темы.

«Мы приехали из России. В России батлейка называется вертепом. У нас не совсем традиционный вертеп. Мы работаем не в ящике, а в чемодане. У нас не штоковые куклы, а штоковые марионетки. Наша история о добре и зле, как все в этой жизни», – рассказала художественный руководитель театра «Четыре угла» Евгения Тарасова.

Фестиваль завершится в воскресенье. Тогда же определят победителей. А затем артисты покажут свои спектакли в домах престарелых, интернатах и больницах.