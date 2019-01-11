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Возрождение батлейки: в Минск съехались кукольные театры со всего мира

12.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске открылся Международный рождественский фестиваль батлейки. Народный театр кукол появился в стране в начале XVI века. 

На сцене выступают профессиональные артисты и любители. Всего участвуют 15 коллективов из разных стран. В афише спектакли на любой вкус и возраст. Если пять столетий назад тематика батлейки была исключительно библейской, то позже появились постановки и на бытовые темы. 

«Мы приехали из России. В России батлейка называется вертепом. У нас не совсем традиционный вертеп. Мы работаем не в ящике, а в чемодане. У нас не штоковые куклы, а штоковые марионетки. Наша история о добре и зле, как все в этой жизни», – рассказала художественный руководитель театра «Четыре угла» Евгения Тарасова.

Фестиваль завершится в воскресенье. Тогда же определят победителей. А затем артисты покажут свои спектакли в домах престарелых, интернатах и больницах. 



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Теги: Минск
 
 
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Народный театр кукол появился в стране в начале XVI века. На сцене выступают профессиональные артисты и любители. Всего участвуют 15 коллективов из разных стран.
 
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