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Гороскоп на выходные: каких сюрпризов ждать от судьбы 12 и 13 января

12.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Гороскоп на выходные: каких сюрпризов ждать от судьбы 12 и 13 января

Овен

Выходные будут благоприятны для путешествий и анализа сложившейся ситуации в целом. Причём как первое, так и второе лучше делать к компании хороших друзей. Высок шанс, что в процессе общения произойдёт событие, которое откроет новые перспективы в личной жизни Овнов.

Телец

Отличное время для разнообразных проявлений эмоций. Это полезно для дружбы и любви, но навредит всему остальному. Особенно тем делам, где требуется трезвый подход и хороший самоконтроль. Так что лучше эти выходные отдыхать в приятной компании.

Близнецы

Близнецам звёзды также рекомендует как можно больше времени проводить в компании. Причём не обязательно знакомых и друзей – можно попробовать влиться в новый коллектив людей, с которым есть какие-то общие интересы или хобби.

Рак

Ракам стоит провести 12 и 13 января в размышлениях. На разные темы, среди которых доминирующей будет тема «Ну и зачем мне в моей жизни нужен вот этот человек?». Размышления выведут на необходимость серьёзного разговора. С глобальными последствиями.

Лев

Нынче звезды советуют перестать нагружать себя тяжелыми физическими упражнениями и посвятить этот день релаксации. Особенно будет хорошо сходить на массаж или на какую-нибудь спа-процедуру.

Дева

Девам стоит посвятить эти выходные своей семье и различным мероприятиям, на которых периодически бывают интересные знакомые Дев. Возможно, вы найдете общий язык с человеком, с которым в последнее время не ладили и сможете исправить какие-то старые ошибки.

Весы

Весам стоит эти выходные отдыхать. Можно в одиночестве, но лучше в компании близкого человека. В процессе отдыха, кстати, получится лучше друг друга понять. А большего, пожалуй, от выходных ожидать не стоит.

Скорпион

Скорпионы продолжают пахать на своих выходных. Увы, ситуация всё ещё далеко от идеальной, поэтому расслабляться нельзя. Много времени отнимают сложные дела, которые вы в глубине души считаете бесполезными, и это раздражает. Главное – не бросать начатое. Ситуация начнет меняться к лучшему, когда вы справитесь со всем, за что взялись. Если для вас важна гармония в личных отношениях, будьте готовы выслушать близких.

Стрелец

Стрельцам стоит начать наводить порядок. К счастью, не в жизни, а в доме. Выкинуть мусор, избавиться от ненужных вещей, как следует почистить свою голову от дурных воспоминаний. И стоит забыть о сентиментальности, которая мешает двигаться дальше.

Козерог

Козерогам стоит посвятить эти выходные любви. Да, это для них несколько странно, но увы – звёзды предельно конкретны. Так что семейным Козерогам стоит организовать что-то романтическое для своей второй половинки, а одиноким – отправиться на какое-нибудь «свидание вслепую».

Водолей

Водолеям стоит провести эти выходные в компании друзей и знакомых. Сейчас для них самое важное – эффективный обмен информацией. Не важно даже какой и с кем – в любом случае, это заложит основу для дальнейшего роста.

Рыбы

Эти выходные Рыбы должны посвятить исключительно себе. Визит в салон красоты или массажный салон, расслабляющий шоппинг или покупка давно присматриваемой вещи, посвящение всех выходных своему хобби – все эти варианты подойдут.


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Овен Выходные будут благоприятны для путешествий и анализа сложившейся ситуации в целом. Причём как первое, так и второе лучше делать к компании...
 
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