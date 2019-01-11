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И жизнь остановилась: Экскаваторщик оставил без интернета жителей Мозыря и Калинковичей
Экскаваторщик оставил без интернета жителей Мозыря и Калинковичей. Происшествие случилось 10 января. Как информирует
Скриншот с видео телеканала "Мозырь"
И это несмотря на предупреждающие знаки. Сообщается, что из-за происшествия была парализована работа нескольких организаций, ощущались перебои в работе мобильного оператора МТС.
На восстановление кабеля понадобилось полдня. Работы проводились в сильный мороз.
В Мозыре проведут расследование и виновных в "диверсии" накажут.
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Экскаваторщик оставил без интернета жителей Мозыря и Калинковичей. Происшествие случилось 10 января. Как информирует телеканал "Мозырь", в полдень ковш экскаватора...
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