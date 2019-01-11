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И жизнь остановилась: Экскаваторщик оставил без интернета жителей Мозыря и Калинковичей

12.01.2019 09:19 — Разное | Партизан  
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Экскаваторщик оставил без интернета жителей Мозыря и Калинковичей. Происшествие случилось 10 января. Как информирует телеканал "Мозырь", в полдень ковш экскаватора повредил оптоволоконный магистральный кабель.


Скриншот с видео телеканала "Мозырь"

И это несмотря на предупреждающие знаки. Сообщается, что из-за происшествия была парализована работа нескольких организаций, ощущались перебои в работе мобильного оператора МТС.

На восстановление кабеля понадобилось полдня. Работы проводились в сильный мороз.

В Мозыре проведут расследование и виновных в "диверсии" накажут.


 
 
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Экскаваторщик оставил без интернета жителей Мозыря и Калинковичей. Происшествие случилось 10 января. Как информирует телеканал "Мозырь", в полдень ковш экскаватора...
 
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