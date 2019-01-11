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Литва заинтересована в том, чтобы Беларусь сохранила независимость как можно дольше

12.01.2019 08:57 — Разное | Партизан  
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Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во время «Снежной встречи» экспертов по безопасности, прошедшей 10-11 января в Тракайском районе Литвы, пишет Delfi.



На вопрос о том, как он оценивает ситуацию в Беларуси в связи с актуализацией вопроса об интеграции её с Россией в последнее время, Линас Линкявичюс отметил, что чем дальше, тем больше Беларусь интегрируется в Россию.

«Сейчас постоянно поднимается вопрос о претворении в жизнь планов по созданию Союзного государства, и нам это особенно актуально, поскольку мы знаем интенции России, её военную стратегию, недружественное, враждебное отношение, отрицание ценностей. Сокращение количества элементов суверенитета Беларуси — это действительно неблагоприятный процесс. Мы заинтересованы в том, чтобы Беларусь как можно дольше сохраняла суверенитет. Как это произойдёт и каким способом, решать, наверное, не нам», —- сказал министр.

По мнению Линаса Линкявичюса, степень белорусско-российской интеграции на данном этапе проиллюстрировали российско-белорусские учения «Запад-2017»: «Это показало, насколько сильно интегрирована Беларусь во все структуры Российской Федерации, особенно что касается обороны и безопасности. Так что так нам и следует это трактовать».


 
 
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Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во время «Снежной встречи» экспертов по безопасности, прошедшей 10-11 января в Тракайском районе...
 
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