Европу завалило снегом. Во многих районах жизнь парализована

Многие дороги закрыты для движения





Австрийским спасателям пришлось пробираться через сугробы выше пояса, чтобы помочь застрявшему сноубордисту из Польши, который сошел с трассы и заблудился в районе Шлоссальмбан.





В пятницу погодные условия были особенно тяжелыми в Баварии





"Столь сильные снегопады на высоте, превышающей 800 метров над уровнем моря, случаются лишь раз в 30 или даже 100 лет", - сказал Александр Радлерр из метеорологической службы Австрии.

Австрийская армия с вертолетов сбивает снег с верхушек деревьев, чтобы снизить риск их падения под тяжестью снега

В Швеции штормовая погода обрушилась на северные районы страны. В пятницу же погодные условия были особенно тяжелыми в Баварии. Местная радиостанция сообщает, что жизнь в Баварии парализована.

Много снега выпало в районе чешско-германской границы

Больше всего пострадали железные дороги на юге и востоке Баварии. Там же дороги были перекрыты завалинами снега и упавшими деревьями.





В Баварии пришлось откапывать поезда





Дороги в районе Бертехсгаден, близ границы с Австрией, заблокированы. Армия направила около 200 военнослужащих на помощь застрявшим в снегу людям.





Австрийская армия пришла на помощь





Погода в Австрии несколько улучшилась в пятницу, но в некоторых районах страны за предыдущие дни выпало до трех метров снега. За последнюю неделю погибли семь человек. Двое туристов пропали в субботу на прошлой неделе.





Польский сноубордист оказался под двухметровым завалом снега

В аэропорту Мюнхена отменено около 90 авиарейсов. Некоторые рейсы также отменены в аэропорту Франкфурта.





В Швейцарии снежный обвал достиг гостиницы "Швегальп" на курорте Сантис-Швегальп, снег продавил стеклянные двери гостиничного ресторана.





Снежная лавина практически разрушила ресторан отеля





В пятницу спасатели проверяли всю окрестность места схода снежной лавины на случай, если кто-то из постояльцев оказался под снегом.





Вход в отель перекрыт лавиной снега





Все туристы были эвакуированы из отеля. Как рассказал один из них, он подумал, что снег проломил крышу.

Ожидается, что сильные снегопады продолжатся и в субботу.

Некоторые деревни в Баварии, как, например, Герольд, оказались практически отрезанными от остального мира.





Баварский город Берхтесгаден также завален снегом.





Фото: REUTERS, BERGRETTUNG BAD HOFGASTEIN, AFP, GETTY IMAGES, EPA