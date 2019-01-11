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Европу завалило снегом. Во многих районах жизнь парализована

12.01.2019 08:49 — Разное | Партизан  
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Сильный снегопад парализовал многие районы Европы. Снег заблокировал дороги, железнодорожное сообщение во многих местах остановлено, школы закрыты.В Баварии Красному Кресту пришлось помогать застрявшим в снегу водителям грузовиков. Неподалеку от Мюнхена погиб девятилетний мальчик, на которого упало дерево.

Европу завалило снегом. Во многих районах жизнь парализована
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Многие дороги закрыты для движения

Австрийским спасателям пришлось пробираться через сугробы выше пояса, чтобы помочь застрявшему сноубордисту из Польши, который сошел с трассы и заблудился в районе Шлоссальмбан.

В пятницу погодные условия были особенно тяжелыми в Баварии

"Столь сильные снегопады на высоте, превышающей 800 метров над уровнем моря, случаются лишь раз в 30 или даже 100 лет", - сказал Александр Радлерр из метеорологической службы Австрии.
Австрийская армия с вертолетов сбивает снег с верхушек деревьев, чтобы снизить риск их падения под тяжестью снега
В Швеции штормовая погода обрушилась на северные районы страны. В пятницу же погодные условия были особенно тяжелыми в Баварии. Местная радиостанция сообщает, что жизнь в Баварии парализована.
Много снега выпало в районе чешско-германской границы
Больше всего пострадали железные дороги на юге и востоке Баварии. Там же дороги были перекрыты завалинами снега и упавшими деревьями.

В Баварии пришлось откапывать поезда

Дороги в районе Бертехсгаден, близ границы с Австрией, заблокированы. Армия направила около 200 военнослужащих на помощь застрявшим в снегу людям.

Австрийская армия пришла на помощь

Погода в Австрии несколько улучшилась в пятницу, но в некоторых районах страны за предыдущие дни выпало до трех метров снега. За последнюю неделю погибли семь человек. Двое туристов пропали в субботу на прошлой неделе.

Польский сноубордист оказался под двухметровым завалом снега
В аэропорту Мюнхена отменено около 90 авиарейсов. Некоторые рейсы также отменены в аэропорту Франкфурта.

В Швейцарии снежный обвал достиг гостиницы "Швегальп" на курорте Сантис-Швегальп, снег продавил стеклянные двери гостиничного ресторана.

Снежная лавина практически разрушила ресторан отеля

В пятницу спасатели проверяли всю окрестность места схода снежной лавины на случай, если кто-то из постояльцев оказался под снегом.

Вход в отель перекрыт лавиной снега

Все туристы были эвакуированы из отеля. Как рассказал один из них, он подумал, что снег проломил крышу.
Ожидается, что сильные снегопады продолжатся и в субботу.
Некоторые деревни в Баварии, как, например, Герольд, оказались практически отрезанными от остального мира.

Баварский город Берхтесгаден также завален снегом.

Фото: REUTERS, BERGRETTUNG BAD HOFGASTEIN, AFP, GETTY IMAGES, EPA

 
 
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Сильный снегопад парализовал многие районы Европы. Снег заблокировал дороги, железнодорожное сообщение во многих местах остановлено, школы закрыты.В Баварии...
 
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