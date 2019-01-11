ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Назад в будущее: проспект Независимости подсветят в стиле 1960-х

12.01.2019 08:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Работы по замене опор и наружного освещения начнутся весной и будут выполнены с применением современных материалов, сообщает sputnik.by.



Опоры и наружное освещение проспекта Независимости весной заменят новыми, но в стилистике 1960-х годов, рассказали на предприятии "Мингорсвет".

Сейчас проект находится на этапе согласования в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, а к началу весны специалисты собираются приступить к строительно-монтажным работам. Концепция замены опор предполагает стилизацию их под 1960-е годы. А вот светильники будут светодиодными.

К слову, сеть наружного освещения и иллюминации на участке проспекта Независимости в Минске реконструируют к II Европейским играм. Ранее такая же реконструкция затронула участок освещения на проспекте Победителей до улицы Орловской.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работы по замене опор и наружного освещения начнутся весной и будут выполнены с применением современных материалов, сообщает sputnik.by.
 
Новости дня
Новости разные
 
В США родила женщина, лежащая десять лет в коме. Отца ребенка ищут среди персонала больницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Газета Авангард
Заря над Неманам
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика