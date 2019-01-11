Назад в будущее: проспект Независимости подсветят в стиле 1960-х









Опоры и наружное освещение проспекта Независимости весной заменят новыми, но в стилистике 1960-х годов, рассказали на предприятии "Мингорсвет".





Сейчас проект находится на этапе согласования в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, а к началу весны специалисты собираются приступить к строительно-монтажным работам. Концепция замены опор предполагает стилизацию их под 1960-е годы. А вот светильники будут светодиодными.





К слову, сеть наружного освещения и иллюминации на участке проспекта Независимости в Минске реконструируют к II Европейским играм. Ранее такая же реконструкция затронула участок освещения на проспекте Победителей до улицы Орловской.



