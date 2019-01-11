|
ЕБРР рассчитывает завершить сделку по вхождению в акционерный капитал Белинвестбанка в I полугодии
Европейский банк реконструкции и развития рассчитывает завершить сделку по вхождению в акционерный капитал ОАО "Белинвестбанк" в I полугодии 2019 года, сообщил журналистам глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский,
Основные переговоры еще должны состояться, поэтому мы не можем детали сейчас обсуждать", - сказал Александр Пивоварский. По его словам, основная задача вхождения в акционерный капитал - нарастить стоимость банка для привлечения в последующем стратегического инвестора. Ранее была пройдена стадия Due Diligence (тщательного анализа объекта инвестирования), сейчас обсуждаются коммерческие и другие вопросы. В ЕБРР рассчитывают, что пакет акций будет куплен по справедливой цене.
К программе ЕБРР по кредитованию в местной валюте в Беларуси в 2018 году уже подключились Приорбанк (эквивалент $15 млн), МТБанк и БНБ-Банк (эквивалент по $10 млн). ЕБРР - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 67 стран, а также ЕС и Европейский инвестиционный банк. В целом с начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2,4 млрд евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский банк реконструкции и развития рассчитывает завершить сделку по вхождению в акционерный капитал ОАО "Белинвестбанк" в I полугодии 2019 года, сообщил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)