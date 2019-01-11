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Председатель БФВ Эдуард Венский: какие именно матчи фигурируют в деле, нам не сказали
Председатель Белорусской федерации волейбола Эдуард Венский прокомментировал скандал, разгорающийся в связи с подозрениями представителей этого вида спорта в организации и проведении договорных матчей.
Федерация действительно сотрудничает со следствием. В наших интересах, чтобы белорусский волейбол был чистым. Недавно передавали в органы по их запросу документацию — устав федерации, протоколы игр, заявки команд и так далее.
Сейчас с ними работают. А какие именно матчи фигурируют в деле, нам не сказали. Знаю, что все белорусские игроки сейчас на рабочих местах и готовятся к туру чемпионата страны, — сообщил Венский корреспонденту
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Председатель Белорусской федерации волейбола Эдуард Венский прокомментировал скандал, разгорающийся в связи с подозрениями представителей этого вида спорта в...
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