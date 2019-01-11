Председатель БФВ Эдуард Венский: какие именно матчи фигурируют в деле, нам не сказали

Федерация действительно сотрудничает со следствием. В наших интересах, чтобы белорусский волейбол был чистым. Недавно передавали в органы по их запросу документацию — устав федерации, протоколы игр, заявки команд и так далее.





pressball.by. Сейчас с ними работают. А какие именно матчи фигурируют в деле, нам не сказали. Знаю, что все белорусские игроки сейчас на рабочих местах и готовятся к туру чемпионата страны, — сообщил Венский корреспонденту



