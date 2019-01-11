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Массовыми беспорядками закончился митинг в Афинах после визита Меркель

12.01.2019 08:10 — Разное | Партизан  
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В Греции далеко не тёплый приём местные жители приготовили Ангеле Меркель. Разъярённые демонстранты пытались прорваться в парламент.



Там в этот момент канцлер Германии проводила переговоры с премьер-министром Греции. Экономическая ситуация – одна из главных тем. Впрочем, греки считают, что из-за программ финансовой помощи (вклад Берлина – основной) власти сократили бюджетные расходы. И пусть на время визита Меркель жителям запретили выходить на протесты, они развернули транспаранты и выдвинулись на улицы. Всё завершилось столкновениями с полицией. Силовики применили слезоточивый газ. 


 
 
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В Греции далеко не тёплый приём местные жители приготовили Ангеле Меркель. Разъярённые демонстранты пытались прорваться в парламент.
 
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