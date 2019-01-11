Массовыми беспорядками закончился митинг в Афинах после визита Меркель









Там в этот момент канцлер Германии проводила переговоры с премьер-министром Греции. Экономическая ситуация – одна из главных тем. Впрочем, греки считают, что из-за программ финансовой помощи (вклад Берлина – основной) власти сократили бюджетные расходы. И пусть на время визита Меркель жителям запретили выходить на протесты, они развернули транспаранты и выдвинулись на улицы. Всё завершилось столкновениями с полицией. Силовики применили слезоточивый газ.



