Артем Милевский вернулся в «Динамо-Брест» в День своего рождения

Футбольный клуб «Динамо-Брест» сообщил о подписании контракта с нападающим Артемом Милевским. Соглашение рассчитано до конца 2020 года. Случилось это в День рождения футболиста.



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Напомним, что Артем Милевский покидал брестское «Динамо» летом прошлого года после конфликта с тогдашним главным тренером Алексеем Шпилевским.

Форвард трудоустроился в венгерский клуб «Кишварда», где провел восемь игр, забив два гола. Как заявил спортивный директор клуба Аттила Ревеш, Артем попросил отпустить его в Брест, где он собирается играть и работать после завершения карьеры.

В активе Артема выступления за киевское «Динамо», турецкий «Газиантепспор», хорватские «Хайдук» и «Сплит», румынскую «Конкордию», российский «Тосно» и венгерскую «Кишварду».

В составе национальной сборной Украины Милевский провел 50 игр и забил 8 мячей, став четвертьфиналистом чемпионата мира 2006 года.