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Артем Милевский вернулся в «Динамо-Брест» в День своего рождения
Футбольный клуб
Напомним, что Артем Милевский покидал брестское «Динамо» летом прошлого года после конфликта с тогдашним главным тренером Алексеем Шпилевским.
Форвард трудоустроился в венгерский клуб «Кишварда», где провел восемь игр, забив два гола. Как
В активе Артема выступления за киевское «Динамо», турецкий «Газиантепспор», хорватские «Хайдук» и «Сплит», румынскую «Конкордию», российский «Тосно» и венгерскую «Кишварду».
В составе национальной сборной Украины Милевский провел 50 игр и забил 8 мячей, став четвертьфиналистом чемпионата мира 2006 года.
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