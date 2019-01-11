ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США родила женщина, лежащая десять лет в коме. Отца ребенка ищут среди персонала больницы

12.01.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В больнице штата Аризона пациентка, пребывающая больше 10 лет в вегетативном состоянии, родила ребенка. Полиция начала расследование по факту изнасилования и выясняет, от кого могла забеременеть женщина, собирая образцы ДНК сотрудников клиники.


Фото: unsplash.com / Изображение носит иллюстративный характер

Инцидент произошел в клинике Hacienda недалеко от города Финикс — столицы штата Аризона. Там женщина, которая уже около десяти лет находится в коме после несчастного случая, 29 декабря родила мальчика. Ребенок, которого родила пациентка, сначала не дышал, тем не менее сейчас сообщается, что он жив и находится под присмотром врачей.

Клиника Hacienda, согласно информации с ее сайта, предоставляет паллиативную помощь — специализированные услуги для неизлечимо больных младенцев, детей, подростков и молодых людей в Аризоне.

Телеканал Си-би-эс со ссылкой на источники сообщал, что персонал больницы не знал о беременности пациентки. В клинике заявили, что «глубоко обеспокоены случившимся». Собеседник канала отметил, что женщина нуждалась в постоянном уходе и доступ в ее комнату был у многих сотрудников.

Адвокат Джон Майклс, представляющий интересы семьи пациентки, сообщил, что, по словам родственников, она находилась в «крайне уязвимом положении». «Очевидно, что семья возмущена, травмирована и шокирована тем, что их дочь подверглась насилию, и тем, что ей не уделяли достаточного внимания в клинике Hacienda», — сказал он телеканалу Эн-би-си.

Родственники, по его словам, не готовы сами выступать с публичными заявлениями. Адвокат передал с их слов, что у родившегося ребенка будет «любящая семья, в которой о нем позаботятся».

Подробности о пострадавшей пациентке, в том числе и ее имя, не раскрываются. Известно лишь то, что она оказалась прикована к аппарату искусственного жизнеобеспечения после того как утонула. Также сообщается, что пациентка — коренная американка из племени индейцев апачи из Сан-Карлоса.

«Я глубоко потрясен и в ужасе от того, как обращались с одним из наших членов, — сказал глава племени Терри Рамблер. — Когда вашему любимому человеку оказывают паллиативную помощь, когда он наиболее уязвим и зависим от других, вы доверяете его опекунам. К сожалению, одному из ее опекунов нельзя было доверять, и он воспользовался ею».


Фото: unsplash.com / Изображение носит иллюстративный характер

Полиция начала расследование случившегося и собирает материалы ДНК у мужчин, работающих в клинике. На пресс-конференции в среду представитель полиции штата сказал, что ему неизвестно о случаях отказа от сдачи биоматериала.

В клинике заявили, что сделают все, чтобы расследование полиции принесло результаты как можно скорее. «Мы продолжим сотрудничество с полицией Финикса и другими следственными органами, чтобы докопаться до истины в этой беспрецедентной истории, которая нас глубоко потрясла», — сообщили в больнице.

В департаменте здравоохранения Аризоны сообщили, что проверили условия содержания пациентов в больнице и ввели там усиленные меры безопасности. В частности, как сообщили в полиции Финикса, теперь сотрудники-мужчины заходят в палаты к пациенткам только в сопровождении женщин.

Вскоре после того как стало известно об инциденте, исполнительный директор корпорации, отвечающей за клинику Hacienda в Аризоне, Билл Тиммонс, подал в отставку.

Исполнительный вице-президент совета директоров этой же компании Гари Орман заявил, что добьется полного отчета об инциденте. «Мы сделаем все, от нас зависящее, чтобы обеспечить безопасность каждого из наших пациентов и наших сотрудников», — пообещал он.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В больнице штата Аризона пациентка, пребывающая больше 10 лет в вегетативном состоянии, родила ребенка. Полиция начала расследование по факту изнасилования и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Известный певец плюнул в рот ребенку и пнул его
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Газета Авангард
Заря над Неманам
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика