Европейские послы написали в Конгресс о важности снятия санкций с РусАла: они опасны для рабочих мест в ЕС

Послы ряда европейских государств направили председателю комитета Конгресса США по внешней политике Элиоту Энджелу коллективное письмо, в котором говорится о важности снятия санкций с "РусАла" и его материнской компании En+.

Документ, с которым ознакомился "Интерфакс", датирован 4 января, подписи под ним поставили послы Евросоюза, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Швеции, Ирландии и Австрии.

Авторы документа напоминают, что ЕС поддерживает "трансатлантический режим экономических санкций" в отношении России и выступает за тесную координацию с США в этом вопросе. "Учитывая этот контекст, мы понимаем причины, по которым были введены санкции против российских олигархов 6 апреля", - пишут дипломаты. Однако европейские компании не должны страдать из-за этих санкций, и для того, чтобы избежать этих нежелательных последствий, "РусАл" и En+ необходимо исключить из "черного списка", отмечается в письме. Послы приветствуют заявление Минфина США о намерении снять санкции с компаний Олега Дерипаски, сохраняя самого бизнесмена в SDN List, и выражают готовность предоставить Конгрессу всю необходимую информацию.

По мнению послов стран ЕС, меры, условия, на которых Минфин США согласился снять санкции с "РусАла" и En+ (отказ О.Дерипаски от контроля с точки зрения как доли в капитале, так и корпоративного управления), действительно снизят влияние предпринимателя на эти компании и в конечном счете усилят и обезопасят европейскую алюминиевую промышленность.

В приложении к письму его авторы подробно перечисляют страновые риски из-за санкций против "РусАла", подтверждая версию о том, что смягчением последствий решения OFAC от 6 апреля компания обязана, прежде всего, сделке 2007 года. Тогда, при формировании "РусАла" в его нынешнем виде, участник сделки, швейцарский трейдер Glencore, внес в объединенную компанию целый набор алюминиевых и глиноземных активов в Европе. При этом потеря рабочих мест грозит не только непосредственно предприятиям группы, таким как ирландский глиноземный завод Aughinish или шведский алюминиевый завод Kubal, предупреждают дипломаты. Например, единственный производитель алюминия в Великобритании Liberty Aluminium использует только глинозем из Ирландии - поставки сырья с других рынков сделают завод нерентабельным. Схожие проблемы у производителей первичного алюминия из Германии.

Всего под угрозой около 75 тыс. рабочих мест в ЕС, причем только 15,5 тыс. - это работники алюминиевых и глиноземных заводов. Остальные 60 тыс. заняты на предприятиях, входящих с ними в одну производственную цепочку.

Часть конгрессменов недовольна намерением вскоре снять санкции с En+, "РусАла" и "Евросибэнерго", подконтрольных О.Дерипаске, о котором Минфин США объявил 19 декабря. Группа демократов, возглавляющих семь комитетов Палаты представителей, обратилась с письмом к Минфину с просьбой отложить решение. The Wall Street Journal сообщала, что эти попытки демократов вероятнее всего не увенчаются успехом из-за недостаточной поддержки со стороны республиканцев. Издание отмечало, что если республиканцы решат не поддерживать резолюцию, то "РусАл" и другие компании будут выведены из санкционного списка после 18 января.

В минувший четверг глава Минфина Стивен Мнучин в ходе встречи в Конгрессе в четверг привел аргументы в пользу принятого его ведомством решения о снятии санкций с En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" и назвал это решение свидетельством успешности санкционной политики США.