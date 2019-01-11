ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Манифестант погиб во время акции "желтых жилетов" в Бельгии

12.01.2019 09:01 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Участник акции бельгийских "желтых жилетов" погиб в пятницу вечером, сбитый грузовиком на автомагистрали Е25 Льеж-Маастрихт близ города Визе, сообщил телеканал RTBF.

По данным полиции, выехавшей на место происшествия, около 30 манифестантов блокировали движение грузовиков на выезде из Визе.

Автомобиль, сбивший манифестанта, зарегистрирован в Нидерландах. Происшествие, по первым сведениям, расценивалось полицией как несчастный случай. Водитель якобы не видел погибшего участника акции. При этом представители "желтых жилетов" утверждают, что инцидент произошел при попытке грузовика пробить заграждения и выехать на трассу.

Поначалу сообщалось, что водителя задержали для допроса. Позднее прокуратура Льежа дала поправку: водителю было приказано съехать на стоянку неподалеку от места происшествия и ждать допроса. Но когда полицейские пришли на парковку, выяснилось, что грузовика там не оказалось, водитель не был идентифицирован и к полуночи по местному времени (02:00 мск) его все еще разыскивали.

Погибший - активист бельгийского движения "желтых жилетов" пятидесяти лет. От удара грузовика он умер мгновенно на глазах у своей жены, также участвовавшей в этой акции.

Ситуация на месте манифестации накалилась, другие "желтые жилеты", узнав о происшествии, пожелали присоединиться к первоначальной группе. Манифестанты потребовали, чтобы пресса и даже бургомистр Визе удалились. На место события прибыли силы безопасности, чтобы успокоить обстановку.

Объявлено об акции "желтых жилетов" в память погибшего соратника в субботу у льежского железнодорожного вокзала.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участник акции бельгийских "желтых жилетов" погиб в пятницу вечером, сбитый грузовиком на автомагистрали Е25 Льеж-Маастрихт близ города Визе, сообщил телеканал RTBF....
 
Новости дня
Новости разные
 
ОАО "Полесье" - в числе лучших в отрасли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Заря над Неманам
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика