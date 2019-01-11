Участник акции бельгийских "желтых жилетов" погиб в пятницу вечером, сбитый грузовиком на автомагистрали Е25 Льеж-Маастрихт близ города Визе, сообщил телеканал RTBF.

По данным полиции, выехавшей на место происшествия, около 30 манифестантов блокировали движение грузовиков на выезде из Визе.

Автомобиль, сбивший манифестанта, зарегистрирован в Нидерландах. Происшествие, по первым сведениям, расценивалось полицией как несчастный случай. Водитель якобы не видел погибшего участника акции. При этом представители "желтых жилетов" утверждают, что инцидент произошел при попытке грузовика пробить заграждения и выехать на трассу.

Поначалу сообщалось, что водителя задержали для допроса. Позднее прокуратура Льежа дала поправку: водителю было приказано съехать на стоянку неподалеку от места происшествия и ждать допроса. Но когда полицейские пришли на парковку, выяснилось, что грузовика там не оказалось, водитель не был идентифицирован и к полуночи по местному времени (02:00 мск) его все еще разыскивали.

Погибший - активист бельгийского движения "желтых жилетов" пятидесяти лет. От удара грузовика он умер мгновенно на глазах у своей жены, также участвовавшей в этой акции.

Ситуация на месте манифестации накалилась, другие "желтые жилеты", узнав о происшествии, пожелали присоединиться к первоначальной группе. Манифестанты потребовали, чтобы пресса и даже бургомистр Визе удалились. На место события прибыли силы безопасности, чтобы успокоить обстановку.

Объявлено об акции "желтых жилетов" в память погибшего соратника в субботу у льежского железнодорожного вокзала.