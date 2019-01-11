29 вагонов с углём сошли с рельсов в Иркутской области

Новости России. 12 января в 9:04 по местному времени (4:04 по мск) на перегоне «Делюр-Тыреть» в Иркутской области с рельсов сошла группа груженных углём вагонов грузового поезда.



Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Как сообщается в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги, происшествие обошлось без пострадавших, экологическая ситуация также вне опасности. Создана комиссия для расследования причин случившегося. К месту инцидента направлены восстановительные поезда.



Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

По сведениям ГУ МЧС России по Иркутской области, из 67 вагонов поезда за пределами рельсов оказались 29. Ведутся аварийно-восстановительные работы, поэтому в настоящее время движение перекрыто. По имеющейся информации, нарушена целостность опор контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях.