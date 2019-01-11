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29 вагонов с углём сошли с рельсов в Иркутской области

12.01.2019 10:49 — Разное | СТВ  
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Новости России. 12 января в 9:04 по местному времени (4:04 по мск) на перегоне «Делюр-Тыреть» в Иркутской области с рельсов сошла группа груженных углём вагонов грузового поезда.  

29 вагонов с углём сошли с рельсов в Иркутской области
Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области  

Как сообщается в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги, происшествие обошлось без пострадавших, экологическая ситуация также вне опасности. Создана комиссия для расследования причин случившегося. К месту инцидента направлены восстановительные поезда.  

29 вагонов с углём сошли с рельсов в Иркутской области
Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области  

По сведениям ГУ МЧС России по Иркутской области, из 67 вагонов поезда за пределами рельсов оказались 29. Ведутся аварийно-восстановительные работы, поэтому в настоящее время движение перекрыто. По имеющейся информации, нарушена целостность опор контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях.  

Восточно-Сибирские транспортная прокуратура и СУ на транспорте СК РФ, ведут проверку.  
 
 
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Новости России. 12 января в 9:04 по местному времени (4:04 по мск) на перегоне «Делюр-Тыреть» в Иркутской области с рельсов сошла группа груженных углём вагонов...
 
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