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В Минске пропала 14-летняя школьница. Девочку ищут с 7 января

12.01.2019 09:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 7 января в Минске пропала 14-летняя Касько Анна Сергеевна.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в понедельник около восемь часов утра ученица 9 класса ГУО «СШ №42 г.Минска» ушла из дома в неизвестном направлении. Отмечается, что подросток уже несколько раз уходила из дома.  

В Минске пропала 14-летняя школьница. Девочку ищут с 7 января
Фото: ГУВД Мингорисполкома  

Приметы: на вид 18 лет, рост 160-170 см, полного телосложения, волосы окрашены в красный тон.  

Во время пропажи на девочке были серая кепка, тёмная куртка, серые брюки, тёмные сапоги.  

Если вам что-либо известно о пропавшей, сообщите об этом по телефонам: 8 (017) 2130825, 8 (017) 2076767, 8 (029) 3560280 либо 102.  

Конфиденциальность гарантируется.  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 7 января в Минске пропала 14-летняя Касько Анна Сергеевна.   Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в понедельник около восемь часов утра ученица 9...
 
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