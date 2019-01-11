|
В Минске пропала 14-летняя школьница. Девочку ищут с 7 января
Новости Беларуси. 7 января в Минске пропала 14-летняя Касько Анна Сергеевна.
Как
Приметы: на вид 18 лет, рост 160-170 см, полного телосложения, волосы окрашены в красный тон.
Во время пропажи на девочке были серая кепка, тёмная куртка, серые брюки, тёмные сапоги.
Если вам что-либо известно о пропавшей, сообщите об этом по телефонам: 8 (017) 2130825, 8 (017) 2076767, 8 (029) 3560280 либо 102.
Конфиденциальность гарантируется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 7 января в Минске пропала 14-летняя Касько Анна Сергеевна. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в понедельник около восемь часов утра ученица 9...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)