В Минске пропала 14-летняя школьница

Седьмого января 2019 года около 8 часов девушка ушла из дома, до настоящего времени её местонахождение неизвестно. Ранее она неоднократно уходила из дома, сообщила официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья ОСКИРКО.

Приметы: на вид 18 лет, рост около 160-170 см, полного телосложения, волосы в настоящее время окрашены в красный тон.

Была одета: кепка серого цвета, куртка темного цвета, брюки серого цвета, сапоги темного цвета.

Милиция просит лиц, обладающих информацией об анкетных данных либо местонахождении разыскиваемой несовершеннолетней девушки, сообщить в милицию по телефонам: 8 (017) 2130825, 8 (017) 2076767, 8 (029) 3560280 либо 102.