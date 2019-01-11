Под Витебском Renault насмерть сбил лося. Пассажирка легковушки получила серьезные травмы

В Витебском районе легковушка сбила лося, пострадала пассажирка авто. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.





Авария произошла вечером 11 января вблизи агрогородка Кировская. По информации инспекторов, водитель Renault Laguna ехал по трассе Витебск — Полоцк. В какой-то момент на дорогу внезапно выбежал лось — произошло столкновение.





В результате ДТП 33-летняя пассажирка легковушки с травмами головы и переломом шейного отдела позвоночника была доставлена в больницу. Животное пало.