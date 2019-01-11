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Под Витебском Renault насмерть сбил лося. Пассажирка легковушки получила серьезные травмы
В Витебском районе легковушка сбила лося, пострадала пассажирка авто. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла вечером 11 января вблизи агрогородка Кировская. По информации инспекторов, водитель Renault Laguna ехал по трассе Витебск — Полоцк. В какой-то момент на дорогу внезапно выбежал лось — произошло столкновение.
В результате ДТП 33-летняя пассажирка легковушки с травмами головы и переломом шейного отдела позвоночника была доставлена в больницу. Животное пало.
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Авария произошла вечером 11 января вблизи агрогородка Кировская.
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