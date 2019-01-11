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Билеты на матч БАТЭ - «Арсенал» поступят в продажу 15 января

12.01.2019 12:44 — Разное | Tut.by  
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Во вторник, 15 января, в продажу поступят билеты на поединок БАТЭ и лондонского «Арсенала» в рамках 1/16 финала Лиги Европы-2018/19. Соперники сразятся на «Борисов-Арене» — стартовый свисток прозвучит в 20.55, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.


Фото: Reuters

Цены билетов на предстоящий поединок:

высшая категория — 110 рублей;

1-я — 90 рублей;

2-я — 70 рублей;

3-я — 50 рублей.

Ограничение по продаже в одни руки — два билета.

Распределение секторов по категориям выглядит так:

высшая — А4 (ряды 8−22), В1 (ряды 8−22), E4 (ряды 8−21), F1 (ряды 8−21);

1-я — А3 (ряды 4−22), А4 (ряды 4−7), В1 (ряды 4−7), В2 (ряды 4−22), Е3, Е4 (ряды 1−7), F1(ряды 1−7), F2;

2-я — А2 (ряды 3−22), В3 (ряды 3−22), E2, F3;

3-я — А1, А2 (ряды 1−2), А3 (ряды 1−3), А4 (ряды 1−3), В1 (ряды 1−3), В2 (ряды 1−3), В3 (ряды 1−2), В4, С1, С2, D2, D3, E1, F4, H1, H2, H3.

С 15 по 21 января включительно будут обслуживаться только держатели клубных карт «желто-синих» в сезоне-2019. Причем для владельцев карт категорий «Аматар», «Экстра», VIP, VIP «Евро», VIP «Детская», VIP «Детская Евро», «Стандарт Евро», «Детская Евро», «Льготная Евро» предусмотрена скидка в 20 рублей на один билет любой категории.

Приобрести билеты можно на «Борисов-Арене» и в минском офисе компании Ticketpro (ул. Машерова, 25) — расписание работы пунктов реализации появится на FCBATE.BY в ближайшие дни.

Заявки на покупку билетов от предприятий и организаций по безналичному расчету принимаются уже сейчас — по телефону (+375 177) 70 99 23.

 
 
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Во вторник, 15 января, в продажу поступят билеты на поединок БАТЭ и лондонского «Арсенала» в рамках 1/16 финала Лиги Европы-2018/19. Соперники сразятся на «Борисов-Арене»...
 
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