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В Париже произошёл взрыв. Предполагаемая причина – утечка газа

12.01.2019 12:51 — Разное | СТВ  
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Новости Франции. 12 января около девяти часов утра в центре Парижа прогремел мощный взрыв.  

Как сообщает Le Monde, ранения получили не менее двадцати человек. У семерых серьёзные травмы, у одиннадцати – лёгкие, ещё двое пострадавших в критическом состоянии. Предполагаемая причина происшествия – утечка газа.  

В Париже произошёл взрыв. Предполагаемая причина – утечка газа
Фото: twitter.com/croissandeau  

Взрыв произошел в туристической зоне столицы, на углу улиц Тревиз и Сент-Сесиль. Ударной волной выбило стёкла из окон нескольких зданий.  

В Париже произошёл взрыв. Предполагаемая причина – утечка газа
Фото: twitter.com/croissandeau  

К месту происшествия немедленно выехали местные спасатели, они оказали первую помощь раненым и оградили периметр.  
 
 
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Новости Франции. 12 января около девяти часов утра в центре Парижа прогремел мощный взрыв.   Как сообщает Le Monde, ранения получили не менее двадцати человек. У...
 
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