|
В Париже произошёл взрыв. Предполагаемая причина – утечка газа
Новости Франции. 12 января около девяти часов утра в центре Парижа прогремел мощный взрыв.
Как
Взрыв произошел в туристической зоне столицы, на углу улиц Тревиз и Сент-Сесиль. Ударной волной выбило стёкла из окон нескольких зданий.
К месту происшествия немедленно выехали местные спасатели, они оказали первую помощь раненым и оградили периметр.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Франции. 12 января около девяти часов утра в центре Парижа прогремел мощный взрыв. Как сообщает Le Monde, ранения получили не менее двадцати человек. У...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)