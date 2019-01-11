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Александр Глеб продолжит играть за БАТЭ и станет 13 номером

12.01.2019 11:50 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Александр Глеб продолжит выступать за БАТЭ в сезоне-2019.  

Как сообщается в пресс службе футбольного клуба, теперь Александр будет носить майку с 13 номером. Примерно через две недели футболист начнёт подготовку на сборе в Белеке, куда отправляется команда.  

Александр Глеб продолжит играть за БАТЭ и станет 13 номером
Фото: ФК БАТЭ  

Для Глеба предстоящий сезон станет 21 в профессиональной карьере. К слову, начинал выступать футболист именно в борисовском клубе. За проведённое в рядах БАТЭ время Александр сыграл в 119 матчах, забил 8 голов и сделал 18 результативных передач.  

Глеб вернулся в борисовский клуб весной 2018 года. 

До этого Александр играл за «Крылья Советов» (подробнее здесь).  
 
 
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Новости Беларуси. Александр Глеб продолжит выступать за БАТЭ в сезоне-2019.   Как сообщается в пресс службе футбольного клуба, теперь Александр будет носить майку с...
 
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