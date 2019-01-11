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В США родила женщина, которая десять лет в коме. Ее изнасиловали

12.01.2019 11:37 — Разное | KYKY  
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В больнице штата Аризона родила 29-летняя женщина, которая находится в коме больше десяти лет. Да, роды проходили, когда пациента все еще была в коме, пишет BBC. И это не медицинское чудо. 

В СМИ пишут, что персонал больницы не знал о беременности пациентки. Ну, хорошо, хоть роды заметили. Ребенок в первые минуты жизни не дышал, но сейчас с ним все хорошо. Как сообщают врачи, он жив и здоров. Это мальчик. 

Как это вообще могло случиться 

Женщина нуждалась в постоянном уходе, поэтому доступ в ее палату был у многих врачей и санитаров. Полиция выяснила, что кто-то из них изнасиловал пациентку. И сейчас собирает образцы ДНК сотрудников клиники, чтобы выяснить, кто это сделал. 

Инцидент произошел в клинике Hacienda недалеко от города Финикс. Как пишут на сайте больницы, она предоставляет паллиативную помощь: специализированные услуги для неизлечимо больных младенцев, детей, подростков и молодых людей в Аризоне. Адвокат Джон Майклс, представляющий интересы семьи пациентки, сообщил, что, по словам родственников, она находилась в «крайне уязвимом положении». «Очевидно, семья возмущена, травмирована и шокирована тем, что их дочь подверглась насилию, и тем, что ей не уделяли достаточного внимания в клинике Hacienda», – сказал адвокат. 

 
 
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В больнице штата Аризона родила 29-летняя женщина, которая находится в коме больше десяти лет. Да, роды проходили, когда пациента все еще была в коме, пишет BBC. И это не...
 
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