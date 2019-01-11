В больнице штата Аризона родила 29-летняя женщина, которая находится в коме больше десяти лет. Да, роды проходили, когда пациента все еще была в коме, пишет BBC. И это не медицинское чудо.



В СМИ пишут, что персонал больницы не знал о беременности пациентки. Ну, хорошо, хоть роды заметили. Ребенок в первые минуты жизни не дышал, но сейчас с ним все хорошо. Как сообщают врачи, он жив и здоров. Это мальчик.



Как это вообще могло случиться



Женщина нуждалась в постоянном уходе, поэтому доступ в ее палату был у многих врачей и санитаров. Полиция выяснила, что кто-то из них изнасиловал пациентку. И сейчас собирает образцы ДНК сотрудников клиники, чтобы выяснить, кто это сделал.



Инцидент произошел в клинике Hacienda недалеко от города Финикс. Как пишут на сайте больницы, она предоставляет паллиативную помощь: специализированные услуги для неизлечимо больных младенцев, детей, подростков и молодых людей в Аризоне. Адвокат Джон Майклс, представляющий интересы семьи пациентки, сообщил, что, по словам родственников, она находилась в «крайне уязвимом положении». «Очевидно, семья возмущена, травмирована и шокирована тем, что их дочь подверглась насилию, и тем, что ей не уделяли достаточного внимания в клинике Hacienda», – сказал адвокат.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США родила женщина, которая десять лет в коме. Ее изнасиловали В больнице штата Аризона родила 29-летняя женщина, которая находится в коме больше десяти лет. Да, роды проходили, когда пациента все еще была в коме, пишет BBC. И это не...