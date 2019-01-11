﻿ В Минске парень выгнал "казака" из вагона метро, конфликт попал на видео. 21.by
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В Минске парень выгнал "казака" из вагона метро, конфликт попал на видео

12.01.2019 12:32 — Разное | UDF  
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Фото: nn.by
В вагоне минского метро днями произошел конфликт между пассажирами. В редакцию «Нашей Нивы» прислали видео инцидента.

Участник спора (который снимал видео) сопроводил его своим объяснением.

Он рассказал, что встретил пророссийского активиста, так называемого казака, на перроне станции метро «Купаловская» и начал снимать его на видео. Тот, мол, был в подпитии и стал оскорблять оператора.


Конфликт продолжился в вагоне. Здесь автор видео сбросил с оппонента шапку.

В Минске парень выгнал "казака" из вагона метро, конфликт попал на видео

В конце концов «казак» был вынужден выйти из вагона.

«Я ничего не имею против казаков, когда они живут на Кубани, например. Но здесь они угрожают белорусской независимости, — объясняет свою мотивацию автор видео. — Мы с друзьями не первый раз ставим таких людей на место».

По этому видео трудно понять, что стало первопричиной конфликта и кто первым стал вести себя некорректно.

 
 
Ссылка на источник 31
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В вагоне минского метро днями произошел конфликт между пассажирами.
 
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