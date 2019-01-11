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«Нашей Нивы»

Участник спора (который снимал видео) сопроводил его своим объяснением.Он рассказал, что встретил пророссийского активиста, так называемого казака, на перроне станции метро «Купаловская» и начал снимать его на видео. Тот, мол, был в подпитии и стал оскорблять оператора.Конфликт продолжился в вагоне. Здесь автор видео сбросил с оппонента шапку.В конце концов «казак» был вынужден выйти из вагона.объясняет свою мотивацию автор видео.По этому видео трудно понять, что стало первопричиной конфликта и кто первым стал вести себя некорректно.