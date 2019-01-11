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В Минске с 7 января ищут 14-летнюю девочку
Фото: ПСО "Ангел"
Как рассказали родители Аины Касько, проживающей на улице Неманской, д. 45 в Минске, девочка ушла из дома 7 января примерно в восемь часов утра. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.
Приметы пропавшей девочки: рост около 166 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы окрашены в блонд с розовым оттенком. Среди особых примет следует отметить пирсинг в носу. Девочка может выглядеть старше своего возраста и иметь яркий макияж.
Одета Аина была в черную короткую куртку с капюшоном, черные узкие брюки, черную кепку и черные угги. На поясе была сумка черного цвета.
Всех, кто знает о ее местонахождении или может поделиться другой полезной информацией, просят позвонить по телефонам ПСО «Ангел» 7733 (для всех мобильных операторов) либо (+375 33) 666-68-56, (+375 33) 666-60-33 либо 102.
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В Минске ведутся поиски 14-летней девочки, которая в минувший понедельник ушла из дома.
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