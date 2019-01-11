В Минске с 7 января ищут 14-летнюю девочку



Фото: ПСО "Ангел"

Как рассказали родители, проживающей на улице Неманской, д. 45 в Минске, девочка ушла из дома 7 января примерно в восемь часов утра. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.Приметы пропавшей девочки: рост около 166 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы окрашены в блонд с розовым оттенком. Среди особых примет следует отметить пирсинг в носу. Девочка может выглядеть старше своего возраста и иметь яркий макияж.Одета Аина была в черную короткую куртку с капюшоном, черные узкие брюки, черную кепку и черные угги. На поясе была сумка черного цвета.Всех, кто знает о ее местонахождении или может поделиться другой полезной информацией, просят позвонить по телефонам ПСО «Ангел» 7733 (для всех мобильных операторов) либо (