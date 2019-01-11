Вертолёт отрубил голову американцу



Иллюстративное фото

Инцидент произошел возле регионального аэропорта Бруксвилля. Погибший и его напарник пытались запустить вертолет при помощи самоходной тележки. Неожиданно аппарат подскочил, а затем пошел вниз. В результате лопасть несущего винта ударила мужчину по голове. Он погиб мгновенно.Офис шерифа начал расследование несчастного случая.