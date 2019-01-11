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Вертолёт отрубил голову американцу

12.01.2019 12:23 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
В американском городе Бруксвилл, штат Флорида, вертолетный винт обезглавил 62-летнего мужчину, сообщает телеканал WFLA-TV.

Инцидент произошел возле регионального аэропорта Бруксвилля. Погибший и его напарник пытались запустить вертолет при помощи самоходной тележки. Неожиданно аппарат подскочил, а затем пошел вниз. В результате лопасть несущего винта ударила мужчину по голове. Он погиб мгновенно.

Офис шерифа начал расследование несчастного случая.

 
 
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В американском городе Бруксвилл, штат Флорида, вертолетный винт обезглавил 62-летнего мужчину.
 
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