Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора обсудили развитие ситуации в Сирии, передает Анатолийское агентство новостей со ссылкой на турецкие дипломатические источники.

Других подробностей разговора агентство не приводит.

8 января М.Помпео отправился в тур по странам Ближнего Востока, который включает в себя Иорданию, Ирак, Египет, Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, ОАЭ, Оман и Кувейт.

СМИ ранее отмечали, что цель поездки М.Помпео - усилить политику противодействия Ирану, а также рассеять беспокойство союзников в связи с объявленным ранее Вашингтоном решением о выводе американского контингента из Сирии.