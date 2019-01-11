ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ЕС приветствовали голосование в парламенте Македонии по изменению названия страны

12.01.2019 12:33 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и член Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении Евросоюза Йоханнес Хан адресовали свои поздравления македонским властям и народу по случаю одобрения парламентом поправок в конституции по изменению названия страны.

"Как политические лидеры, так и граждане продемонстрировали свою решимость использовать эту уникальную и историческую возможность для решения одного из самых старых споров в регионе и решительно продвинуться по пути к Европейскому союзу", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в пятницу в Брюсселе.

"ЕС решительно поддерживает это соглашение, которое служит примером примирения для региона и Европы в целом", - подчеркнули высокопоставленные представители ЕС.

В их заявлении отмечается, что ЕС ожидает дальнейших шагов по полному осуществлению македонско-греческого соглашения о новом названии страны - Республика Северная Македония. Они пообещали, что Европейский союз по-прежнему будет твердо поддерживать эту страну для достижения ею "общей стратегической цели интеграции в ЕС".

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в "Твиттере": "Я поздравляю премьер-министра Зорана Заева с окончательным голосованием в парламенте по соглашению (на озере - ИФ) Преспа. НАТО решительно поддерживает полное выполнение этого соглашения, которое является важным вкладом в стабильный и процветающий регион".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и член Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении Евросоюза Йоханнес Хан...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске парень выгнал "казака" из вагона метро, конфликт попал на видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика