Будьте осторожны в морозы

В морозный день осторожность - очень кстати. Ведь, не секрет, зима - пора повышенного травматизма: сказываются и сильные морозы, и гололед, и раннее наступление темноты.

За декабрь минувшего

года и первую неделю января 2019-го, как сообщил заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации УЗ «Пинская центральная больница» Андрей Васильевич Наумчик, за помощью обратились 12 пострадавших, причем в десяти случаях имели место так называемые «гололедные» травмы, в двух - обморожения.



Ситуация в целом стабильная, но, уверена, советы специалиста лишними для наших читателей не будут, ведь впереди еще половина января и весь февраль, который по-белорусски (ох, не случайно) зовется «люты».



- В гололед лучше остаться дома. Если же необходимо выйти на улицу, то нужно надевать максимально удобную обувь на плоской подошве, избегать спешки, обходить опасные участки, при выходе из общественного транспорта или спуске по лестнице обязательно держаться за перила, чтобы не упасть, - говорит заведующий травматологическим пунктом УЗ «Пинская центральная больница» Сергей Васильевич СИНЮТИЧ. - Падая, человек инстинктивно выставляет вперед руку и обрушивается на нее всем весом тела,

из-за чего возникают переломы конечностей. Неловко выставленная нога нередко ломается в области голени. Особенно часто переломам подвержены люди пожилого возраста из-за возрастных особенностей их скелета, в частности повышенной хрупкости костей, меньшей эластичности связок и мышц. Даже небольшой удар может вызвать переломы конечностей, ребер, позвоночника, а также тяжелую своими последствиями травму - перелом шейки бедренной кости, который в 95% случаев встречается у женщин.



Еще несколько практических советов, как снизить риск падения при гололеде. В гололедицу ходить нужно по-особому - как бы немного скользя, словно на маленьких лыжах, наступать на всю подошву; внимательно смотреть под ноги - в спешке можно не заметить даже открытого льда; если вы носите длинное пальто или шубу, обязательно приподнимать полы одежды, когда выходите из транспорта или спускаетесь по лестнице; не подходить очень близко к стенам зданий - с крыши могут упасть сосулька или кусок затвердевшего снега.

Если чувствуете, что потеряли равновесие, попытайтесь упасть с наименьшими потерями: при падении нужно сгруппироваться - это уменьшит силу удара о лед; постараться присесть - уменьшится высота падения; в момент падения необходимо напрячь мышцы - отделаетесь ушибом; безопасней всего падать на бок - так можно обезопасить таз, позвоночник и конечности.



При получении травмы необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи или по возможности самому обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Обойтись без консультации врача можно только в случае легкого ушиба, за исключением ушиба головы. Достаточно приложить холод к больному месту и обработать его мазью или гелем, рассасывающим синяки.



— Еще и морозов-то особых не было, а уже имели место обморожения…



— А ознобление конечностей можно получить и при температуре +4 градуса, если влажность воздуха будет повышенной. Кстати, 15-17% всех зимних травм - это как раз ознобления и отморожения.



— Какой должна быть помощь в этих случаях?



— При отморожениях никогда не растирайте пораженную область снегом. Чтобы предотвратить омертвение тканей, согревание должно быть постепенным! Когда пострадавший попадет в теплое помещение, укутайте отмороженную, к примеру, руку шарфом, чтобы предотвратить резкое повышение температуры. Если отморожение несильное, можно слегка растереть эту область чистой шерстяной тканью. Дайте выпить пострадавшему горячего чая.



Отягощающим фактором травматизма является состояние алкогольного опьянения, сопровождающее травмы почти в 30% случаев. В зимний период такое состояние может стать непосредственной причиной не только переохлаждения, отморожения кистей и стоп, но и замерзания при относительно небольших морозах.

Наталья КИРКОВЕЦ

Фото из открытых источников