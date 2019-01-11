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В Витебском районе Renault насмерть сбил лося
Новости Беларуси. Вечером 11 января возле агрогородка Кировская Витебского района под колёса автомобиля попал лось.
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Зверь получил смертельные телесные повреждения, а 33-летняя пассажирка легковушки с травмами головы и переломом шейного отдела позвоночника была доставлена в больницу.
Ведётся проверка.
В начале 2019 года под Гродно два автомобиля сбили зубра.
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Новости Беларуси. Вечером 11 января возле агрогородка Кировская Витебского района под колёса автомобиля попал лось. Как сообщает ГАИ УВД Витебского...
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