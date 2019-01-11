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В Слуцке покажут «лазерную сказку»
12.01.2019 — Разное | Слуцк Город
Театр спецэффектов Виталия Медведчикова с новой программой впервые гастролирует по Беларуси и обещает зрителям незабываемое шоу.
В субботу, 26 января, в Городском доме культуры покажут театрально-анимационно-лазерную сказку для всей семьи «Невероятные приключения в волшебной стране».
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В субботу, 26 января, в Городском доме культуры покажут театрально-анимационно-лазерную сказку для всей семьи «Невероятные приключения в волшебной стране».
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