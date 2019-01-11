Подведение итогов работы Слуцкого райотдела по чрезвычайным ситуациям





11 января 2019 года в зале заседаний Слуцкого райотдела по чрезвычайным ситуациям спасатели подвели итоги работы за 2018 год. С общим докладом выступил начальник отдела Дмитрий Леонидович Лиходиевский, отметив некоторые проблемные вопросы в работе и пути их решения.

Более конкретно и углубленно по направлениям деятельности доложили заместители начальника РОЧС. Подвел итоги совещания первый заместитель начальника учреждения «Минское областное управление МЧС» полковник внутренней службы Владимир Анатольевич Янчик. «Какие задачи стоят перед отделом на 2019 год?» - вопрос, который Владимир Анатольевич задал руководству отдела и потребовал конкретные ответы от каждого. Также были отмечены как с положительной так и с отрицательной стороны работники отдела отличившиеся в 2018 году.





После подведения итогов в районом отделе по чрезвычайным ситуациям Владимир Анатольевич встретился с трудовым коллективом ОАО «Слуцкий хлебозавод» и рассказал работникам предприятия об основных причинах возникновения пожаров и гибели людей от них, привел пример трагического случая гибели детей на пожаре из-за халатности и беспечности родителей. Также был продемонстрирован обучающий видеофильм о правилах поведения при пожаре. Все присутствующие получили познавательные буклеты с полезными советами.









Слуцкий РОЧС