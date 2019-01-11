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Lufthansa впервые за 14 лет названа крупнейшим авиаперевозчиком Европы

12.01.2019 14:17 — Разное | Ежедневник  
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Lufthansa впервые за 14 лет названа крупнейшим авиаперевозчиком Европы

Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa AG по итогам 2018 г. обогнала Air France-KLM Group и стала крупнейшей авиакомпанией в Европе по выполненному пассажирообороту.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, передают "Ведомости". 

Показатель учитывает число пассажиров и протяженность всех этапов их воздушных путешествий, измеряется в пассажиро-километрах (пкм).

До этого первое место в Европе по этому показателю удерживала Air France-KLM, сохранявшая лидерство с 2004 г., когда произошло объединение ее французской и нидерландской частей. В 2018 г. она потеряла сразу две позиции, оказавшись лишь на третьей строчке. Ее также обогнал холдинг International Consolidated Airlines Group (IAG), в который входят British Airways, Iberia, Vueling и Aer Lingus.

В прошлом году показатель RPK для Lufthansa вырос сразу на 9% — быстрее, чем у конкурентов, до 284,56 млрд пкм. RPK для Air France-KLM — на 2,8%, до 255,41 млрд пкм. При этом рост числа пассажиров Air France-KLM в 2018 г. заметно меньше, чем у Lufthansa. Всего за год компания перевезла 101,4 млн пассажиров (+2,8% по сравнению с прошлым годом), а авиакомпании группы Lufthansa — 142,3 млн пассажиров (+10%).

 
 
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Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa AG по итогам 2018 г. обогнала Air France-KLM Group и стала крупнейшей авиакомпанией в Европе по выполненному пассажирообороту.
 
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