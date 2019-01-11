Добрый вечер!!! Напишу может кто ещё не знает. Новый развод Вконтакте.



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Взломали мою страницу, удалили и заблокировали близких родственников, жену из друзей. Далее поменяли аватарку на " Помним Скорбим" и разослали абсолютно всем друзьям в сообщениях, что у меня умерла ночью мама от инфаркта, что похороны такого-то числа, и всем кто как-то откликнулся, посочувствовал стали просить денег на похороны взаймы.

Многие люди теряются от шока в таких ситуациях и не могут сообразить что нужно позвонить адресату сообщения, реально некоторые люди чуть не отправили деньги (сумма не маленькая 8-10 тысяч).

Скидывают фото банковской карты с моим именем и фамилией (хотя у меня ни одной банковской карты нет на мое имя). Родственники и близкие стали звонить мне и маме моей,она была в шоке,подскочило давление до 180. Так реально до инфаркта не далеко.

У таких людей не чего святого не осталось, заживо людей хоронят. Предупредите близких и родных (особенно пожилих). Всем добра. Берегите себя и близких!!!