Пожилой рыбак провалился под лед в Кобрине

В Кобрине спасли рыбака, провалившегося под лед, сообщила корреспонденту председатель районной организации ОСВОД Татьяна Лепихова.



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Инцидент произошел днем 10 января. Местный житель 1948 года рождения рыбачил на реке Мухавец в 30-и метрах от берега в районе центральной больницы. В какой-то момент лед под рыбаком проломился, мужчина оказался в воде и стал звать на помощь. К счастью, неподалеку находились работники ЖКХ, которые спиливали старые деревья. С помощью веревок они вытащили пострадавшего из воды и доставили в больницу.

В результате переохлаждения у пенсионера произошла остановка сердца. Он госпитализирован в реанимационное отделение. Мужчина без сознания и находится под аппаратом искусственной вентиляции легких. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Жертвой воды в Брестской области в этом году стал 47-летний житель Дрогичинского района. Как сообщили в областном совете ОСВОД, тело мужчины было обнаружено 4 января в мелиоративном канале в деревне Гошево. Предварительно, причиной смерти стало падение в воду в состоянии алкогольного опьянения. По факту проводится проверка.