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Пожилой рыбак провалился под лед в Кобрине

12.01.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Кобрине спасли рыбака, провалившегося под лед, сообщила корреспонденту председатель районной организации ОСВОД Татьяна Лепихова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62478.php

Пожилой рыбак провалился под лед в Кобрине

Инцидент произошел днем 10 января. Местный житель 1948 года рождения рыбачил на реке Мухавец в 30-и метрах от берега в районе центральной больницы. В какой-то момент лед под рыбаком проломился, мужчина оказался в воде и стал звать на помощь. К счастью, неподалеку находились работники ЖКХ, которые спиливали старые деревья. С помощью веревок они вытащили пострадавшего из воды и доставили в больницу.

В результате переохлаждения у пенсионера произошла остановка сердца. Он госпитализирован в реанимационное отделение. Мужчина без сознания и находится под аппаратом искусственной вентиляции легких. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Жертвой воды в Брестской области в этом году стал 47-летний житель Дрогичинского района. Как сообщили в областном совете ОСВОД, тело мужчины было обнаружено 4 января в мелиоративном канале в деревне Гошево. Предварительно, причиной смерти стало падение в воду в состоянии алкогольного опьянения. По факту проводится проверка.

 
 
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В Кобрине спасли рыбака, провалившегося под лед, сообщила корреспонденту председатель районной организации ОСВОД Татьяна Лепихова. Инцидент произошел днем 10...
 
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