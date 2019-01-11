СашаТаня: как брестские видеоблогеры делают образование интереснее

Волосы неизменно убраны в два небрежных пучка. Широкая улыбка и бьющее ключом обаяние. Брестчанка Таня Ключ невероятно похожа на юную Яну Поплавскую, сыгравшую Красную Шапочку. Кажется, что бы она ни произносила в кадре, зрители все «съедят». И, тем не менее, темы для эфиров девушка выбирает серьезные, ведь одно из самых больших ее желаний – сделать образование интересным.



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Чуть более года назад студентка филфака БрГУ имени А.С. Пушкина вместе со своим другом программистом Сашей Бойкивым запустили на Youtube канал «Русский язык с Таней Ключ» , где легко и доступно рассказывают о правописании шипящих, двойных согласных и прочих правилах, которые иногда сложно переварить школьникам самостоятельно.

Параллельно этому со временем ребята начали снимать видеоуроки по биологии, а в планах у них – охватить еще три предмета: математику, физику и химию.

– Мы познакомились с Сашей, когда он собирался делать приложение для подготовки к ЦТ, – вспоминает Таня. – Начать решил с русского языка, но так как совершенно не разбирался в теме, стал искать человека, который смог бы написать уникальные тесты. И нашел... меня. Я охотно взялась за дело, поскольку мне это было интересно: как-никак учусь на филфаке.

Таня – будущий журналист, и в это время как раз работала на телевидении ведущей. Узнав об этом, Саша предложил, раз уж она не боится камеры, снимать ролики для Youtube , чтобы охватить большую аудиторию, чем бы это смогло сделать приложение. Собственно, так спонтанно и родился их образовательный канал, который очень скоро нашел своего зрителя. Сегодня у ребят больше двух тысяч подписчиков, а общее количество просмотров превышает 78 тысяч.

– Сейчас у нас на канале залито более ста видео, – рассказывает Саша Бойкив. – Одно из самых просматриваемых – первое, посвященное правописанию мягкого знака. В этом плане Youtube – более выгодная платформа, нежели «Вконтакте», где у нас также есть своя группа. Ведь если ты запостил ролик в социальной сети, через месяц, а то и уже на следующий день, он никому не будет нужен. А с Youtube другая история: здесь даже у первых, казалось бы, далеко не идеальных видео изо дня в день увеличивается количество просмотров.



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О первых роликах Таня вспоминает, слегка смущаясь, потому что есть с чем сравнить. За год уровень снимаемого заметно вырос: ребята стали уверенно работать с инфографикой, разбавлять видео Таниными иллюстрациями, анимацией и даже забавными образовательными песенками собственного сочинения.

– На нашем первом видео слышно эхо, так как звук писался на камеру, хотя в кадре виден микрофон, но мы его просто забыли подключить, – смеется Саша. – Теперь Таня работает с петличным микрофоном, который абсолютно не стесняет ее движения, и она может совершенно спокойно крутиться у доски, объясняя правила.

К слову, магнитная доска, на которой ведущая рисует схемы, помогающие подписчикам лучше схватывать информацию, появилась у ребят тоже не сразу. Сперва все видео писались на фоне черного задника, который иногда они подсвечивали самой обычной светодиодной гирляндой, создавая эффект звездного неба.



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В первое время ребята делали стабильно одно видео в день. Сейчас – меньше: ролики выходят с периодичностью раз в неделю. Зато на канале заметно выросло количество стримов – прямых трансляций. Самое большое их число было летом – в период ЦТ, тогда ребята выходили в эфир ежедневно по нескольку часов, помогая абитуриентам готовиться к тестированию.

– Самая долгая трансляция длилась семь часов, – говорит Таня. – Это был стрим психологической помощи перед ЦТ. Я очень устала в тот день, хотя ничего сверхъестественного мы не делали, просто общались с подписчиками, вдохновляли их перед испытанием. Оказалось, что для многих эти стримы были необходимы, как воздух. Ребята скидывали мне в личку фотографии, на которых они смотрят наш канал перед ЦТ, а уже после рассказывали, как все прошло, благодаря за помощь. Особенно приятно было получить сообщение от одной девочки, которая назвала своего песика в честь меня – Ключиком.

В целом же своим первым тестированием в роли онлайн-репетиторов, которые, кстати, за свою работу не получают ни копейки, Саша и Таня остались довольны: плюс 800 новых подписчиков и тысячи просмотров.

– Во время ЦТ мы, возомнив себя гениальными маркетологами, анонсировали трансляции под очень громкими заголовками: «15 главных ошибок в A части», «+10 баллов к ЦТ», – смеясь, рассказывает Саша. – Конечно, мы не в курсе, какие именно ошибки самые распространенные среди абитуриентов, можем только догадываться, и, тем не менее, эти стримы посмотрели тысячи человек, а настоящим рекордсменом стал выпуск под названием «10 самых важных правил на ЦТ», набравший более пяти тысяч просмотров.



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При всем при этом интересно, что канал брестчан никогда не был ориентирован исключительно на подготовку к ЦТ. Саша и Таня стараются мыслить глобально и делают проект, посвященный русскому языку в целом. Неудивительно, что такая тематика привлекает не только белорусских абитуриентов – в последнее время стали подтягиваться и россияне. Так, только за последний месяц количество подписчиков из России выросло до 41%, в то время как доля наших зрителей на канале составляет 33%.

Пожалуй, самые популярные вопросы, которые сегодня задают Тане Ключ, взявшей на себя роль онлайн-преподавателя, – какая оценка была у нее в школе по русскому и на что она сдала в свое время ЦТ?

– Я училась в 32-й школе, не скажу, что была отличницей по всем предметам, но русский знала хорошо. В аттестате у меня стоит девятка, а по тестированию я набрала 83 балла, – признается Таня. – Во многом это, конечно, заслуга моего замечательного педагога – Марины Эрастовны Закировой. К сожалению, я не в курсе, смотрит ли она сейчас наш канал, но было бы интересно узнать ее мнение, даже несмотря на то, что у нас далеко не всё идеально и, конечно, бывает, мы ошибаемся или чего-то не знаем.

– Пожалуй, это одно из наших самых главных преимуществ, – добавляет Саша, – то, что мы не эксперты. Это дает нам право даже в прямом эфире совершенно спокойно сказать: «Да, мы не знаем, но к следующему стриму обязательно разберемся».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62475.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62475.php

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Ребята привыкли во всем искать позитив, и даже гневные комментаторы, которые порой оставляют под видео целые «поэмы», не расстраивают их. Ведь, как правило, такие ролики оказываются самыми просматриваемыми в отличие от идеальных стримов, которые прошли без сучка и задоринки.

– При желании можно придраться даже к ролику какого-либо ученого. Мы же заняли более выгодную позицию, дающую нам право ошибаться, – говорит Саша. – Ведь мы хотим не просто учить школьников, а учиться вместе с ними, чтобы они чувствовали себя с нами на одной волне.

В принципе, именно так сейчас и происходит у ребят на их втором канале – «Биология с Таней Ключ». Девушка не скрывает: все, что проходила когда-то в школе, давно забыто, поэтому ей приходится буквально каждую тему учить заново, штудировать кучу учебников и при этом перерабатывать зачастую сложную информацию в удобоваримую.

– Если вечером мы решим сделать стрим, скажем, по химии, в которой мы с Таней оба полные нули, то уже утром сможем выйти в прямой эфир, – говорит Саша. – Ведь большинству подписчиков не важно, знаем мы предмет или нет. Им важна атмосфера, потому что вместе разобраться в теме и легче, и интереснее.



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Сейчас ребята строят грандиозные планы – ежедневно делать четыре видео: два на канал «Русский язык» и по одному на «Математику» и «Биологию», чтобы ближе к тестированию по этим темам можно было проводить стримы. Также эти ролики должны максимально наполнить сайт, который пока находится в стадии разработки.

– Если честно, сейчас нам не интересно концентрироваться на продвижении наших Youtube-каналов или групп «Вконтакте», – отмечает Саша. – Мы не гонимся за количеством подписчиков, просмотров и лайков. Сегодня перед нами стоит задача сделать классный контент. Ведь по большому счету наш конкурент – это весь Youtube, где люди обычно предпочитают смотреть либо котиков, либо что-то образовательное. А так как образовательных каналов просто тьма, нам остается лишь брать какие-то узкие темы и снимать по ним видео, что мы и делаем.