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СашаТаня: как брестские видеоблогеры делают образование интереснее
12.01.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Волосы неизменно убраны в два небрежных пучка. Широкая улыбка и бьющее ключом обаяние. Брестчанка Таня Ключ невероятно похожа на юную Яну Поплавскую, сыгравшую Красную Шапочку. Кажется, что бы она ни произносила в кадре, зрители все «съедят». И, тем не менее, темы для эфиров девушка выбирает серьезные, ведь одно из самых больших ее желаний – сделать образование интересным.
Чуть более года назад студентка филфака БрГУ имени А.С. Пушкина вместе со своим другом программистом Сашей Бойкивым запустили на
Параллельно этому со временем ребята начали снимать видеоуроки по биологии, а в планах у них – охватить еще три предмета: математику, физику и химию.
– Мы познакомились с Сашей, когда он собирался делать приложение для подготовки к ЦТ, – вспоминает Таня. – Начать решил с русского языка, но так как совершенно не разбирался в теме, стал искать человека, который смог бы написать уникальные тесты. И нашел... меня. Я охотно взялась за дело, поскольку мне это было интересно: как-никак учусь на филфаке.
Таня – будущий журналист, и в это время как раз работала на телевидении ведущей. Узнав об этом, Саша предложил, раз уж она не боится камеры, снимать ролики для
– Сейчас у нас на канале залито более ста видео, – рассказывает Саша Бойкив. – Одно из самых просматриваемых – первое, посвященное правописанию мягкого знака. В этом плане Youtube – более выгодная платформа, нежели «Вконтакте», где у нас также есть своя группа. Ведь если ты запостил ролик в социальной сети, через месяц, а то и уже на следующий день, он никому не будет нужен. А с Youtube другая история: здесь даже у первых, казалось бы, далеко не идеальных видео изо дня в день увеличивается количество просмотров.
О первых роликах Таня вспоминает, слегка смущаясь, потому что есть с чем сравнить. За год уровень снимаемого заметно вырос: ребята стали уверенно работать с инфографикой, разбавлять видео Таниными иллюстрациями, анимацией и даже забавными образовательными песенками собственного сочинения.
– На нашем первом видео слышно эхо, так как звук писался на камеру, хотя в кадре виден микрофон, но мы его просто забыли подключить, – смеется Саша. – Теперь Таня работает с петличным микрофоном, который абсолютно не стесняет ее движения, и она может совершенно спокойно крутиться у доски, объясняя правила.
К слову, магнитная доска, на которой ведущая рисует схемы, помогающие подписчикам лучше схватывать информацию, появилась у ребят тоже не сразу. Сперва все видео писались на фоне черного задника, который иногда они подсвечивали самой обычной светодиодной гирляндой, создавая эффект звездного неба.
В первое время ребята делали стабильно одно видео в день. Сейчас – меньше: ролики выходят с периодичностью раз в неделю. Зато на канале заметно выросло количество стримов – прямых трансляций. Самое большое их число было летом – в период ЦТ, тогда ребята выходили в эфир ежедневно по нескольку часов, помогая абитуриентам готовиться к тестированию.
– Самая долгая трансляция длилась семь часов, – говорит Таня. – Это был стрим психологической помощи перед ЦТ. Я очень устала в тот день, хотя ничего сверхъестественного мы не делали, просто общались с подписчиками, вдохновляли их перед испытанием. Оказалось, что для многих эти стримы были необходимы, как воздух. Ребята скидывали мне в личку фотографии, на которых они смотрят наш канал перед ЦТ, а уже после рассказывали, как все прошло, благодаря за помощь. Особенно приятно было получить сообщение от одной девочки, которая назвала своего песика в честь меня – Ключиком.
В целом же своим первым тестированием в роли онлайн-репетиторов, которые, кстати, за свою работу не получают ни копейки, Саша и Таня остались довольны: плюс 800 новых подписчиков и тысячи просмотров.
– Во время ЦТ мы, возомнив себя гениальными маркетологами, анонсировали трансляции под очень громкими заголовками: «15 главных ошибок в A части», «+10 баллов к ЦТ», – смеясь, рассказывает Саша. – Конечно, мы не в курсе, какие именно ошибки самые распространенные среди абитуриентов, можем только догадываться, и, тем не менее, эти стримы посмотрели тысячи человек, а настоящим рекордсменом стал выпуск под названием «10 самых важных правил на ЦТ», набравший более пяти тысяч просмотров.
При всем при этом интересно, что канал брестчан никогда не был ориентирован исключительно на подготовку к ЦТ. Саша и Таня стараются мыслить глобально и делают проект, посвященный русскому языку в целом. Неудивительно, что такая тематика привлекает не только белорусских абитуриентов – в последнее время стали подтягиваться и россияне. Так, только за последний месяц количество подписчиков из России выросло до 41%, в то время как доля наших зрителей на канале составляет 33%.
Пожалуй, самые популярные вопросы, которые сегодня задают Тане Ключ, взявшей на себя роль онлайн-преподавателя, – какая оценка была у нее в школе по русскому и на что она сдала в свое время ЦТ?
– Я училась в 32-й школе, не скажу, что была отличницей по всем предметам, но русский знала хорошо. В аттестате у меня стоит девятка, а по тестированию я набрала 83 балла, – признается Таня. – Во многом это, конечно, заслуга моего замечательного педагога – Марины Эрастовны Закировой. К сожалению, я не в курсе, смотрит ли она сейчас наш канал, но было бы интересно узнать ее мнение, даже несмотря на то, что у нас далеко не всё идеально и, конечно, бывает, мы ошибаемся или чего-то не знаем.
– Пожалуй, это одно из наших самых главных преимуществ, – добавляет Саша, – то, что мы не эксперты. Это дает нам право даже в прямом эфире совершенно спокойно сказать: «Да, мы не знаем, но к следующему стриму обязательно разберемся».
Ребята привыкли во всем искать позитив, и даже гневные комментаторы, которые порой оставляют под видео целые «поэмы», не расстраивают их. Ведь, как правило, такие ролики оказываются самыми просматриваемыми в отличие от идеальных стримов, которые прошли без сучка и задоринки.
– При желании можно придраться даже к ролику какого-либо ученого. Мы же заняли более выгодную позицию, дающую нам право ошибаться, – говорит Саша. – Ведь мы хотим не просто учить школьников, а учиться вместе с ними, чтобы они чувствовали себя с нами на одной волне.
В принципе, именно так сейчас и происходит у ребят на их втором канале – «Биология с Таней Ключ». Девушка не скрывает: все, что проходила когда-то в школе, давно забыто, поэтому ей приходится буквально каждую тему учить заново, штудировать кучу учебников и при этом перерабатывать зачастую сложную информацию в удобоваримую.
– Если вечером мы решим сделать стрим, скажем, по химии, в которой мы с Таней оба полные нули, то уже утром сможем выйти в прямой эфир, – говорит Саша. – Ведь большинству подписчиков не важно, знаем мы предмет или нет. Им важна атмосфера, потому что вместе разобраться в теме и легче, и интереснее.
Сейчас ребята строят грандиозные планы – ежедневно делать четыре видео: два на канал «Русский язык» и по одному на «Математику» и «Биологию», чтобы ближе к тестированию по этим темам можно было проводить стримы. Также эти ролики должны максимально наполнить сайт, который пока находится в стадии разработки.
– Если честно, сейчас нам не интересно концентрироваться на продвижении наших Youtube-каналов или групп «Вконтакте», – отмечает Саша. – Мы не гонимся за количеством подписчиков, просмотров и лайков. Сегодня перед нами стоит задача сделать классный контент. Ведь по большому счету наш конкурент – это весь Youtube, где люди обычно предпочитают смотреть либо котиков, либо что-то образовательное. А так как образовательных каналов просто тьма, нам остается лишь брать какие-то узкие темы и снимать по ним видео, что мы и делаем.
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Волосы неизменно убраны в два небрежных пучка. Широкая улыбка и бьющее ключом обаяние. Брестчанка Таня Ключ невероятно похожа на юную Яну Поплавскую, сыгравшую...
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