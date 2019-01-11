В Пружанском районе ищут следы рождественского метеорита

Как Zarya.by сообщала ранее , 7 января в 03.33 в районе деревни Малые Щитники Брестского района камера видеонаблюдения зафиксировала пролет очень яркого огненного шара, осветившего огромную территорию. Такое явление называется болидом и происходит из-за вторжения в атмосферу Земли крупных твердых частиц – метеорных тел. Двигаясь в плотных слоях атмосферы, частица нагревается и вокруг нее образуется светящаяся оболочка из горячих газов.



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Корреспондент Zarya.by встретился с участником проекта сообщества энтузиастов «УфоКом» Виктором Гайдучиком и попросил прокомментировать этот довольно редкий феномен.

– Мы приехали к месту, с которого была произведена съемка в деревне Малые Щитники уже 8 января, – рассказывает Виктор. – По фотографиям определили азимут траектории падения болида. Он летел с запада на восток – северо-восток. Это подтвердили и несколько очевидцев, наблюдавших болид уже в районе Пружан. Один из свидетелей упоминает интересную подробность о том, что он наблюдал светящийся объект порядка трех секунд, а затем, спустя пятнадцать секунд, раздался раскатистый звук, длившийся секунд сорок. Очень похоже, что это была ударная волна от прохождения атмосферы болидом. По предварительным оценкам, болид потух над местностью, расположенной между городами Пружаны и Береза, но мог он улететь и за пределы Брестской области. Размер объекта по имеющимся данным определить трудно. Метеорное тело, имеющее небольшие размеры, иногда целиком испаряется в атмосфере Земли, но в случае болидов возможно выпадение на землю метеоритного вещества, в том числе и в виде осколков, как было в случае с Челябинским метеоритом в 2013 году.

Кстати, 8 января 2019 года рядом с Землей зафиксирован околоземный астероид 2019 AS5. Он прошел в пределах 0,04 лунных расстояний, или 15000 километров от центра Земли, 8600 км от поверхности. Его размер оценивается примерно в 1-2 метра в диаметре.

Подсчитано, что за сутки на Землю выпадает около 5 – 6 тонн метеорного вещества, или 2 тысяч тонн в год, но за все время научных исследований на территории Беларуси было найдено всего пять метеоритов и очень бы хотелось найти шестой. Ведь любой метеорит – это носитель информации о космосе и представляет большой научный интерес.

Поэтому энтузиасты «УфоКома» обращаются к поcетителям Zarya.by с просьбой откликнуться очевидцев падения болида в ночь на 7 января и поделиться имеющейся информацией.