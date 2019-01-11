ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пружанском районе ищут следы рождественского метеорита

12.01.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Как Zarya.by сообщала ранее, 7 января в 03.33 в районе деревни Малые Щитники Брестского района камера видеонаблюдения зафиксировала пролет очень яркого огненного шара, осветившего огромную территорию. Такое явление называется болидом и происходит из-за вторжения в атмосферу Земли крупных твердых частиц – метеорных тел. Двигаясь в плотных слоях атмосферы, частица нагревается и вокруг нее образуется светящаяся оболочка из горячих газов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62470.php

В Пружанском районе ищут следы рождественского метеорита

Корреспондент Zarya.by встретился с участником проекта сообщества энтузиастов «УфоКом» Виктором Гайдучиком и попросил прокомментировать этот довольно редкий феномен. 

– Мы приехали к месту, с которого была произведена съемка в деревне Малые Щитники уже 8 января, – рассказывает Виктор. – По фотографиям определили азимут траектории падения болида. Он летел с запада на восток – северо-восток. Это подтвердили и несколько очевидцев, наблюдавших болид уже в районе Пружан. Один из свидетелей упоминает интересную подробность о том, что он наблюдал светящийся объект порядка трех секунд, а затем, спустя пятнадцать секунд, раздался раскатистый звук, длившийся секунд сорок. Очень похоже, что это была ударная волна от прохождения атмосферы болидом. По предварительным оценкам, болид потух над местностью, расположенной между городами Пружаны и Береза, но мог он улететь и за пределы Брестской области. Размер объекта по имеющимся данным определить трудно. Метеорное тело, имеющее небольшие размеры, иногда целиком испаряется в атмосфере Земли, но в случае болидов возможно выпадение на землю метеоритного вещества, в том числе и в виде осколков, как было в случае с Челябинским метеоритом в 2013 году. 

Кстати, 8 января 2019 года рядом с Землей зафиксирован околоземный астероид 2019 AS5. Он прошел в пределах 0,04 лунных расстояний, или 15000 километров от центра Земли, 8600 км от поверхности. Его размер оценивается примерно в 1-2 метра в диаметре.

Подсчитано, что за сутки на Землю выпадает около 5 – 6 тонн метеорного вещества, или 2 тысяч тонн в год, но за все время научных исследований на территории Беларуси было найдено всего пять метеоритов и очень бы хотелось найти шестой. Ведь любой метеорит – это носитель информации о космосе и представляет большой научный интерес. 

Поэтому энтузиасты «УфоКома» обращаются к поcетителям Zarya.by с просьбой откликнуться очевидцев падения болида в ночь на 7 января и поделиться имеющейся информацией. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как Zarya.by сообщала ранее, 7 января в 03.33 в районе деревни Малые Щитники Брестского района камера видеонаблюдения зафиксировала пролет очень яркого огненного шара,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Подведение итогов работы Слуцкого райотдела по чрезвычайным ситуациям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика