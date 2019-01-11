Мечислав Гриб: Лукашенко накинул петлю на шею Беларуси



Мечислав Гриб





8 декабря 1999 года президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Кремле соответствующий договор

Об этом председатель Верховного Совета 12 созыва, заслуженный юрист РБзаявил «Белорусскому партизану»., - отметил эксперт.По его словам,говорит экс-спикер Верховного Совета.В качестве примера Мечислав Гриб привел формирование «союзного договора»:- отмечает Мечислав Гриб.Мечислав Гриб вместе с юристами подняли союзный договор 1999 года, проанализировали его и пришли к выводу, что этот документ физически невыполним:- подчеркнул Мечислав Гриб.