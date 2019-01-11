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Мечислав Гриб: Лукашенко накинул петлю на шею Беларуси
Мечислав Гриб
«Союзный договор категорически противоречит Конституции Республики Беларусь даже в редакции 1996 года». Об этом председатель Верховного Совета 12 созыва, заслуженный юрист РБ Мечислав Гриб заявил «Белорусскому партизану».
- Дальнейшее союзное строительство требует либо изменений в Конституции, либо в союзный договор. Но если убрать главные положения договора, противоречащие Конституции, тогда исчезает и сам договор, - отметил эксперт.
По его словам, «союзный договор противоречит Конституции во всем – начиная от преамбулы и заканчивая формированием союзного правительства, парламента, финансово-экономической системы».
- Похоже, Конституцию Беларуси спрятали очень далеко и очень глубоко, когда подписывали союзный договор, -говорит экс-спикер Верховного Совета.
8 декабря 1999 года президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Кремле соответствующий договор
В качестве примера Мечислав Гриб привел формирование «союзного договора»:
- В нижней палате Россию будут представлять 75 депутатов, от Беларуси – 28. А это значит, что любой вопрос, с которым не согласна российская сторона, будет заблокирован: 28 депутатов – это даже не половина, и не треть парламента; точно так белорусская сторона не сможет затормозить любой вопрос, который противоречит национальным интересам.
Условно говоря, в нижней палате образуются две фракции: российская «Крымнаш» и белорусская «Жыве Беларусь», - то «Жыве Беларусь» там жить не будет, потому что ни один вопрос решить она просто-напросто не сможет при таком соотношении депутатов. Вот тебе и равенство сторон, - отмечает Мечислав Гриб. – А как избрать равного? В Беларуси 9 миллионов населения, в России – 150 миллионов; если мы изберем равное количество депутатов, то российский депутат окажется в 15 раз весомее белорусского. Этот договор настолько неподготовленный юридически, настолько запутан, что диву даешься, как он вообще появился на свет.
Мечислав Гриб вместе с юристами подняли союзный договор 1999 года, проанализировали его и пришли к выводу, что этот документ физически невыполним:
- От союзного договора нужно постепенно отходить – ведь 20 лет он не выполняется, потому что его физически невозможно выполнить. Игры разума и личных амбиций. Сделать равноправное объединение в условиях, когда одна страна больше другой по населению в 15 раз, по территории – в 90 раз, экономический потенциал Беларуси составляет только 3% от потенциала соседки, невозможно. Даже если Россия пойдет на все уступки, то для нее никакой угрозы нет – она большая, а для Беларуси – сразу петля на шею, - подчеркнул Мечислав Гриб.
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Председатель Верховного Совета 12 созыва назвал союзный договор "петлей на шее Беларуси".
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