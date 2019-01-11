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Белорусов среди пострадавших от взрыва в Париже нет - МИД

12.01.2019 15:28 — Разное | Интерфакс  
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Белорусских граждан в числе пострадавших от взрыва в магазине в Париже нет, сообщается в официальном твиттер-аккаунте министерства иностранных дел Беларуси.

"По данным Кризисного центра МИД Франции белорусских граждан среди пострадавших во взрыве в Париже нет. Посольство Беларуси продолжит находиться в контакте с правоохранительными органами Франции", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в субботу, 12 января, во время пожара в магазине в девятом округе Парижа произошел взрыв.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что взрыв в булочной девятого округа Парижа привел к гибели четырех человек, передает агентство Associated Press. Министр уточнил, что среди погибших - двое пожарных. Ранее радиостанция "Франс-энфо" передавала со ссылкой на пожарную службу, что, по последней информации, число пострадавших достигло 36 человек. Среди них - 12 тяжело раненных.

Власти полагают, что причиной взрыв стала утечка газа.

 
 
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Белорусских граждан в числе пострадавших от взрыва в магазине в Париже нет, сообщается в официальном твиттер-аккаунте министерства иностранных дел Беларуси. "По...
 
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